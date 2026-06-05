Microsoft a annoncé une grosse mise à jour qui touche pas mal d'utilisateurs d'Office, notamment ceux qui utilisent Office 2016 et Office 2019. Ces versions ne sont plus prises en charge depuis le 14 octobre 2025. Ce n'est pas juste une affaire technique : cela concerne aussi la sécurité et la manière dont on travaille au quotidien. Pourquoi c'est important et quelles conséquences pour les utilisateurs qui restent dans cet écosystème ?

Fin du support pour Office 2016 et 2019 : ce que ça change

Depuis le 14 octobre 2025, Microsoft n'assure plus de correctifs de sécurité ni d'assistance technique pour Office 2016 et Office 2019. Les logiciels continuent de fonctionner, mais sans mises à jour de sécurité les risques de failles augmentent. Sur Windows, Office 2019 reste utilisable, mais les experts conseillent de migrer vers Microsoft 365 ou d'acheter Office 2024.

La situation est encore plus contraignante pour les utilisateurs d'Apple : à partir du 13 juillet 2026, Office 2019 sera en "mode de fonctionnalité réduite", ce qui empêchera la modification et la sauvegarde des documents. Les utilisateurs de Mac, iPad, et iPhone sous iOS 16 ou iPadOS 16 seront particulièrement touchés. Passer à un abonnement Microsoft ou acheter une version plus récente deviendra alors nécessaire.

Que faire : alternatives et options d'avenir

Plusieurs solutions sont possibles. Microsoft 365 reste l'option privilégiée pour garder accès à toutes les fonctionnalités. Les licences perpétuelles pour Office 2021, qui expirent fin 2026, offrent une solution temporaire. Office 2024, avec un support prolongé jusqu’en 2029, exige toutefois d’avoir un environnement à jour : macOS 14 Sonoma et des versions supérieures à iOS/iPadOS 16 pour les appareils mobiles.

Pour ceux qui veulent éviter l’abonnement récurrent vers lequel Microsoft se dirige, des alternatives apparaissent. Euro-Office, un consortium composé de neuf entreprises incluant Proton et Nextcloud, prévoit de lancer cet été une suite bureautique souveraine et gratuite. Certaines collectivités ont déjà fait le choix : la ville de Lyon a remplacé Microsoft Office par OnlyOffice, une solution que les responsables locaux estiment trois fois moins coûteuse.

Réactions et regard sur le marché du logiciel

La stratégie de Microsoft ne fait pas l'unanimité. La DINUM (Direction interministérielle du numérique) prône une indépendance vis‑à‑vis de Microsoft en favorisant des solutions open source comme Linux et LaSuite. La critique porte sur l'abandon progressif des licences perpétuelles au profit d'une dépendance plus forte aux abonnements.