Selon ce cadre de Microsoft spécialisé dans l'IA, les postes hautement diplômes comme le sien risquent d'être « remplacés dans 18 mois » par la même technologie sur laquelle il travaille.

Durant la seconde moitié du 20ème siècle, les longues études et les diplômes de cadre étaient synonymes d'emploi de bureau prestigieux et de réussite pour de nombreuses personnes. Mais le 21ème siècle pourrait totalement détruire ce paradigme grâce à une technologie aujourd'hui très en vogue, en tout cas selon ce cadre de Microsoft travaillant justement dans le domaine de l'IA.

L'IA, le fléau des cadres, d'après un spécialiste dans le domaine chez Microsoft

Dans une récente interview avec le Financial Times, Mustafa Suleyman, PDG de Microsoft AI, a réitéré une prédiction, parmi d'autres leaders de l'IA, selon laquelle le travail de cadre est à l'aube d'une transformation radicale en cette période d'essor l'IA. D'ici 18 mois, les lauréats de diplômes prestigieuses qui ont fait de longues études (mais aussi des emplois moins qualifiés risquent de se faire complètement remplacer.

Le PDG de Microsoft AI prédit que l'IA réalisera « la plupart, voire la totalité, des tâches professionnelles avec un niveau de performance équivalent à celui des humains ». La plupart des tâches impliquant de « travailler sur ordinateur » seront entièrement l'apanage de l'IA d'ici un an à 18 mois, affirme-t-il, citant la comptabilité, le droit, le marketing et même la gestion de projet comme des secteurs vulnérables.

L'avertissement du PDG de Microsoft AI fait écho à un récent article devenu viral du chercheur en IA Matt Shumer, qui compare la situation actuelle à février 2020, juste avant que la pandémie ne frappe les États-Unis. « Ce sera encore plus dramatique », a déclaré Shumer.

Une vision alarmiste à relativiser ?

Cependant, tandis que les experts en IA tels que le PDG de Microsoft AI spéculent quand l'IA bouleversera bien le travail des cadres, cette technologie n'a jusqu'à présent eu qu'un impact limité dans les services professionnels. Un rapport de Thomson Reuters de 2025 a révélé que les avocats, les comptables et les auditeurs expérimentent l'IA pour des tâches ciblées telles que la revue de documents et les analyses de routine. Mais si les résultats ont montré de légères améliorations de la productivité, ils ne laissent pas présager de suppressions massives d'emplois.

Quand bien même, certains signes avant-coureurs indiquent que l'IA entraîne bien des suppressions d'emplois. Environ 55 000 suppressions de postes en 2025 étaient liées à l'IA, selon le cabinet de conseil en emploi Challenger, Gray & Christmas. Bien que n'invoquant pas l'IA comme motif de ses licenciements, Microsoft a supprimé 15 000 emplois l'an dernier. Dans une note interne publiée en juillet dernier suite à ces suppressions, le PDG Satya Nadella a déclaré que l'entreprise devait « repenser sa mission pour une nouvelle ère ».

Le PDG de Microsoft AI, de son côté, croit dur comme fer dans le potentiel cette technologie. Il pense que les organisations pourront l'adapter à n'importe quelle fonction requise, améliorant ainsi la productivité dans tous les secteurs d'activité. « Créer un nouveau modèle sera aussi simple que de créer un podcast ou d'écrire un blog », a-t-il déclaré. « Il sera possible de concevoir une IA adaptée aux besoins de chaque institution, organisation et personne sur la planète. Il s'agit, après tout, de la technologie la plus importante de notre époque, et nous devons nos propres modèles fondateurs pour en être les pionniers ».

Source : Financial Times sur YouTube