Mickey Rourke n’a jamais effacé de sa mémoire un clash survenu en 1987. À ses yeux, ce tournage a laissé des traces durables, au point de refaire surface presque quatre décennies plus tard.

Depuis près de quatre décennies, Mickey Rourke garde un souvenir amer de sa collaboration avec Robert De Niro sur « Angel Heart ». Ce tournage, qui aurait dû être une étape importante dans sa carrière, a au contraire marqué le début d’un contentieux qui ne s’est jamais apaisé.

Une relation qui s’effondre pour Mickey Rourke

Quand les deux acteurs se retrouvent en 1987, leurs parcours suivent des trajectoires très différentes : Mickey Rourke vient d’obtenir une notoriété mondiale grâce à « 9 semaines ½ », tandis que De Niro est déjà considéré comme un monument du cinéma. Pour beaucoup, jouer avec lui représente un honneur. Mais sur le plateau, l’entente se brise très vite.

Mickey Rourke affirme que De Niro l’aurait ignoré dès que la caméra cessait de tourner. Il attribue cette froideur à une maladresse qu’il regrette encore : avoir donné à De Niro des conseils d’acteur qu’il n’avait pas sollicités. Selon lui, le geste aurait été perçu comme un affront. Cette attitude aurait profondément touché Mickey Rourke, qui admirait alors son partenaire. Avec le temps, la déception s’est transformée en amertume, au point qu’il affirme aujourd’hui ne plus le respecter. Ses propos, très durs, témoignent d’une blessure qui n’a jamais vraiment guéri.

La polémique autour de « The Irishman »

Après « Angel Heart », les deux hommes ne retravaillent plus ensemble. Et pour Mickey Rourke, ce n’est pas un hasard. Il révèle avoir été approché indirectement pour « The Irishman », le film de Scorsese où De Niro tenait le premier rôle, mais aurait été bloqué par ce dernier. Selon le récit de l’acteur, la directrice de casting aurait informé son équipe que De Niro refusait catégoriquement de tourner avec lui. Une décision qui l’aurait privé d’un rôle précieux à une période où il rencontrait des difficultés financières. Cependant, la production du film a tout démenti : elle affirme que Mickey Rourke n’a jamais été envisagé pour un rôle et qu’aucune discussion interne à son sujet n’a eu lieu. Impossible donc de vérifier où se situe la vérité.

Cette querelle, qui perdure depuis presque 40 ans, illustre la manière dont une mauvaise rencontre peut marquer durablement une trajectoire d’acteur. De Niro, pourtant considéré comme l’un des plus grands de sa génération, n’est pas étranger aux tensions sur les tournages. Joaquin Phoenix avait également évoqué des échanges difficiles avec lui sur « Joker », même si le film a été salué par la critique.

Source : fandomwire