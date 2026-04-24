Il y a quelques jours, un météore passant à proximité de la Terre a été capturé en vidéo alors qu'il traversait le ciel, offrant un spectacle d'une qualité rare.

Dans la nuit du 13 avril 2026, une traînée lumineuse spectaculaire a illuminé le ciel de l'est de l'Angleterre, captivant les lève-tôt et suscitant une vague de témoignages sur les réseaux sociaux. Des images largement partagées en ligne ont capturé la traînée lumineuse de ce que les experts ont identifié comme un météore, traversant l'obscurité. L'événement, visible depuis certaines parties du Norfolk, du Suffolk et de l'Essex, a suscité l'enthousiasme des astronomes et du grand public, rappelant les merveilles cachées de notre ciel nocturne.

La traversée d'un météore : un spectacle qui vaut le coup d'œil

Le spectacle a eu lieu vers 4 heures du matin, avec de nombreuses vidéos provenant des zones côtières montrant une boule de feu d'un blanc bleuté éclatant traçant une trajectoire nette du sud vers le nord. Une vidéo particulièrement nette d'un habitant du Suffolk montre la météorite brillant intensément pendant plusieurs secondes, sa queue se déployant comme un coup de pinceau cosmique dans la pénombre de l'aube. Les astronomes du Réseau britannique d'observation des météores ont ainsi rapidement analysé les images, estimant que l'objet a fait son entrée dans l'atmosphère à des vitesses supérieures à 48 000 km/h – suffisamment rapide pour faire le tour de la Terre en moins d'une heure.

Ils pensent qu'il a fini sa course folle pour s'éteindre au-dessus de la mer du Nord, ne présentant donc aucun danger pour les terres et ne laissant aucun fragment significatif. La docteure Jane Carter, spécialiste des météores à l'Université d'East Anglia, a décrit l'événement comme « une boule de feu classique : brillante, rapide et, heureusement, inoffensive ». S'adressant aux médias locaux, elle a souligné que de telles observations sont plus fréquentes qu'on ne le pense, le Royaume-Uni connaissant des dizaines d'incidents similaires chaque année.

« Celui-ci se distinguait par sa luminosité et la qualité des images publiques », a-t-elle ajouté. « Il s'agissait probablement d'une chondrite, un météore pierreux de la taille d'un ballon de football, fragmenté en haute altitude ». L'absence de bang supersonique suggère qu'il n'a jamais atteint les basses altitudes où se forment les ondes de choc, ce qui corrobore l'hypothèse selon laquelle il a fini sa course au large. Pour les habitants proches de la zone d'observation, l'événement a suscité une vive curiosité.

Un phénomène en réalité assez récurrent dans cette région du globe

« Dans un comté où la pollution lumineuse due à l'expansion urbaine ne cesse de croître, des phénomènes naturels rares comme celui-ci percent la brume et nous relient à l'univers ». La trajectoire du météore souligne le rôle fréquent de la mer du Nord comme cimetière d'objets cosmiques. Des événements similaires sont documentés, notamment une boule de feu observée en 2018 au-dessus de la même région, qui avait incité les autorités néerlandaises à mener une brève recherche de fragments – sans succès. Les experts insistent sur le fait que, malgré leur caractère spectaculaire, ces phénomènes sont courants.

L'Organisation internationale des météores (IOMO) en recense des milliers chaque année à travers le monde, la plupart ne présentant aucun danger. Le réseau de surveillance des boules de feu de la NASA, qui suit les événements aux États-Unis, comme celui récemment observé sur la côte est, s'étendant sur 188 kilomètres de Long Island au New Jersey, utilise des données publiques similaires pour établir les trajectoires. Au Royaume-Uni, des applications comme Meteor Counter incitent les citoyens à signaler leurs observations, contribuant ainsi à la création d'une base de données collaborative au service de la recherche scientifique.

Au retour du jour, le météore à fini par s'estomper des mémoires, mais son souvenir demeure. Elle met en lumière le rôle protecteur de la mer du Nord contre les débris spatiaux, rassure quant à la sécurité et incite les habitants à lever les yeux au ciel plus souvent. À une époque où les mégaconstellations de satellites encombrent nos paysages, ce spectacle céleste improvisé reste malgré tout un cadeau précieux et imprévisible.

Source : BBC News