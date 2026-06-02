Le 30 mai 2026, les États-Unis ont été secoués par une puissante explosion dans le ciel qui a fait un bruit ahurissant. Explosion, accident, crash… on a entendu un peu tout et n'importe quoi alors qu'en réalité, il s'agissait d'un météore en pleine journée qui est entré dans l'atmosphère à une vitesse incroyable provoquant une énorme onde de choc qui a secoué plusieurs régions.

Un météore explose dans le ciel des Etats Unis

Les météores sont relativement courants mais bien souvent, ils finissent en étoiles filantes silencieuses. Parfois, on peut vaguement entendre un sifflement lointain, ou voir de grandes boules de feu extrêmement lumineuses. Des évènements particulièrement rares, mais certainement moins que ce qu'il s'est passé aux États-Unis le 30 mai dernier.

Un météore est en effet entré dans l'atmosphère avant d'exploser au-dessus du Massachusetts et du New Hampshire à la vitesse colossale de 120 000 kilomètres heures. Aux alentours de 14h00, les locaux ont alors entendu une énorme explosion, provoquée par l'entrée rapide et la désintégration du météore.

Une explosion puissante, un phénomène extrêmement rare

Le météore a provoqué une impressionnante onde de choc équivalente à plus de 300 tonnes de TNT selon les rapports. À titre d'exemple, comme le souligne TF1, la bombe atomique larguée sur Hiroshima était équivalente à 15 000 tonnes de TNT. Selon la NASA, il s'agissait bien d'un objet naturel et non de débris spatiaux ou d'un satellite. « Cette boule de feu n'a été associée à aucune pluie de météores actuellement active » précise le communiqué du service spatial américain qui a surveillé et analysé la situation. Les riverains, eux, ont eu la peur de leur vie. L'explosion du météore a non seulement fait énormément de bruit, mais l'onde de choc a également fait trembler les habitations dans les zones environnantes. Un évènement d'une très rare intensité.