Météo France lance l'alerte à l'approche des vacances de février 2026, de fortes chutes de neige et des perturbations sont attendues dans plusieurs régions, jusqu'à 50 cm de neige par jours à certains endroits !

L'hiver se tasse peu à peu, mais pas mal de neige est encore attendue sur quelques régions dans les prochains jours. Météo-France est claire, les vacanciers de la fin février devraient pouvoir profiter de la poudreuse dans les régions concernées, jusqu'à 50 centimètres de neige par jour dans certains coins.

Attention à la météo si vous comptez partir en montagne pendant les vacances de février 2026

On aura eu un hiver 2025-2026 particulièrement froid avec des vagues de températures glaciales sur plusieurs jours. Maintenant que la météo s'est quelque peu adoucie dernièrement, l'heure est à la neige. Météo-France prévoit de très grosses chutes dans les Alpes notamment, qui sont déjà couvertes de neige fraîche. La période du 7 au 22 février, vacances scolaires et semaines très convoitées par les amateurs de sports d'hiver, le temps sera capricieux et appellera à la prudence. De fortes concentrations de neige sont notamment attendues dans les Alpes et ses environs, de 20 à 50 centimètres chaque jour.

Un temps déjà jugé maussade, qui amènera à de fortes perturbations dans les prochains jours. « 20 à 50 cm de neige tous les jours sont attendus par endroits », affirme Sophie Tessier, responsable adjointe du centre de Météo-France Alpes du Nord. Des chutes de neige qui seront en prime « actives partout, sur tous les massifs, dès 1 500 mètres d'altitude », précise-t-elle. Si les vacanciers seront évidemment heureux de trouver autant de neige, cette météo capricieuse impose aussi et surtout à la prudence. D'autant plus que ces chutes de neige pourraient aussi être accompagnées d'averses quotidiennes et de vent du 7 au 14 février. Les premiers jours devraient tout de même être relativement calmes avant les très fortes chutes de neige attendues entre mardi et vendredi.

Prévision météo de Météo Alpes - Capture via France 3 Regions

Des perturbations qui appellent à la prudence

Sur les routes, il est évident que vous devez être extrêmement prudent et surtout partir équipé en conséquence. Chaînes, pneus neige… prenez bien toutes les précautions pour ne pas vous mettre inutilement en danger. Enfin, sur les pistes, les spécialistes et les professionnels sont déjà en alerte et surveillent de très près les risques d'avalanche. Des mesures seront prises le cas échéant, mais la prudence reste là aussi de mise. Denis Roy, responsable du centre météo des Alpes du Nord, affirme que ça fait des années que l'on n'avait pas connu ça. Un tel événement météorologique reste relativement rare. « Si les prévisions sont encore imprécises, il faut tout de même retenir que la semaine sera très perturbée et garantira un bon enneigement pour le reste des vacances de février » précise Denis Roy. Renseignez-vous donc bien avant de partir et faites attention sur les routes !