Venu des profondeurs de l'océan Pacifique, il est capable de faire basculer le climat d'un content entier en un temps record. El Niño, c'est un peu comme un interrupteur naturel qui revient de manière cyclique. Si on peut anticiper son retour, son intensité, en revanche, est imprévisible. Alors que plusieurs centres climatiques à travers le monde tombent d'accord sur son retour prochain, certains commencent à tirer la sonnette d'alarme compte tenu des conditions qu'il pourrait imposer dès cet été 2026.

El Niño, le “super phénomène” que tout le monde redoute en 2026

Il va falloir s'y préparer, c'est dit. Le retour d'El Niño se profile bel et bien pour l'été 2026, comme le prouve les indicateurs des spécialistes. Ce phénomène climatique est déjà connu et surveillé. Naturel, il consiste en un réchauffement des eaux du Pacifique équatorial. Ce faisant, il redistribue tout simplement les cartes météorologiques de toute la planète. Comprenez par là qu'il peut vous soumettre à des conditions inhabituelles et rudes, particulièrement rudes.

Sauf qu'il est très difficile de prédire les dommages causés par El Niño, d'où l'inquiétude des scientifiques. Par exemple, on peut s'attendre à une période de sécheresse en Amazonie et en Australie. À l'inverse, le Pérou pourrait être soumis à des pluies diluviennes inhabituelles. Sans compter sur les vagues de canicules qui traverseraient plusieurs continents.

Cette année, les experts sont particulièrement inquiets, car ils redoutent une intensité plus importante que ce que la Terre a déjà connu. Le météorologue néa-zélandais Ben Noll, de MetService, note que les probabilités d'un « super El Niño » avait le mois d'octobre 2026 sont passées de 20 % à 75 % entre mars et avril 2026. Plus précisément, les projections misent sur une potentielles augmentation de +3 °C dans le Pacifique équatorial oriental. Ce serait un cap historique depuis qu'on surveille la température des eaux du globe. L'ancien record était de +2,8 °C en 2015.

La France connaîtra-t-elle une canicule record en 2026 ?

Il est encore trop tôt pour s'avancer avec certitude sur ce qu'El Niño pourrait nous réserver en Europe et en France. Cependant, une augmentation moyenne mondiale de +0,1 à +0,2 °C suffiraient à engendrer un phénomène de canicule alarmant. Or, le mois de mars 2026 a déjà été enregistré comme l'un des plus chauds de l'histoire. On note également des baisses significatives de la pluie dans les régions du sud que sont l'Occitanie et les Pyrénées-Orientales depuis 2022, ce qui augmente les risques d'incendie estivaux. Il faudra encore attendre pour savoir ce que l'été prochain nous réserve. Néanmoins, il est toujours bon de rester alerte pour adopter au plus tôt les bons gestes.

© NOAA