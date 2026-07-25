35 départements sous alerte orange ce samedi : grêle, rafales violentes et risque d'inondations menacent le sud-est et la Corse. Et derrière cette accalmie se cache déjà le retour d'une chaleur écrasante dès mardi.

De puissants orages doivent frapper une large partie du pays samedi 25 juillet 2026. Météo-France place 35 départements sous risque orageux, avec des phénomènes qualifiés de virulents qui pourraient toucher particulièrement le quart sud-est de la France, selon un communiqué publié sur Météo France.

Le risque le plus élevé concerne les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Bouches-du-Rhône, les Pyrénées-Orientales, le Var, le Vaucluse, la Drôme, l'Ardèche, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain, le Rhône, la Loire, la Lozère, le Gard, l'Hérault et l'Aude. La Haute-Corse et la Corse-du-Sud sont également concernées.

Les orages doivent d'abord toucher le Languedoc et les Cévennes en passant par le sud du Massif central, avant de se décaler dans l'après-midi et en soirée vers la Provence et les Alpes du Sud, puis vers la Corse dans la nuit.

Ils s'accompagneront de fortes rafales de vent et de chutes de grêle. Météo-France met en garde contre un risque d'inondations et de débordements de cours d'eau lié à de fortes pluies tombant sur des sols très secs, notamment entre le Languedoc et la Provence.

« Les orages parfois virulents qui concerneront le sud-est samedi soir pourraient persister jusqu'à dimanche matin avant de se dissiper », indiquent les prévisionnistes de Météo-France. Les températures chuteront nettement sur le quart sud-ouest, sans dépasser 27°C à 30°C, tandis qu'elles resteront stables ailleurs, avec même une légère hausse jusqu'à 30°C sur le nord-est.

Une faible perturbation touchera aussi les côtes de la Manche, avec quelques gouttes se décalant en soirée de la Bretagne au Cotentin.

Dimanche 26 juillet, cette perturbation venue de la Manche gagnera peu à peu une grande moitié nord et ouest du pays, apportant surtout des nuages et peu de pluie. Dans le sud, quelques averses matinales laisseront place à une amélioration l'après-midi, le risque d'orages se limitant alors aux Alpes et à la Corse.

Le temps restera sec le long de la Méditerranée, mais venteux, avec tramontane et mistral. Les maximales oscilleront entre 25°C et 28°C au nord, et entre 30°C et 34°C dans le sud.

Vers un retour de la chaleur dès mardi

Avant l'arrivée de cette dégradation, le pays profite d'une température agréable, contraste net avec la canicule qui a marqué la semaine écoulée. Ce vendredi encore, un soleil généreux et une après-midi très chaude régnaient sur le sud-ouest, où le thermomètre a grimpé jusqu'à 39°C, avant l'arrivée d'une dépression orageuse par l'Aquitaine et les Pyrénées, gagnant l'intérieur du pays en soirée.

Ce dernier week-end de juillet marque donc une pause avant un rebond attendu. Un temps sec doit revenir dès lundi après-midi, avec des températures qui progresseront ensuite jour après jour. À partir de mardi 28 juillet, elles pourraient redevenir bien supérieures aux normales de saison, une tendance que les prévisionnistes de Météo-France jugent toutefois encore à confirmer.

Dès mercredi 29 juillet, le mercure pourrait grimper entre 33°C et 37°C sur l'ensemble du pays, avec des nuits chaudes dépassant 20°C sur une large partie du territoire. Dans son communiqué, Météo-France précise qu'il est « encore trop tôt pour qualifier l'intensité de cette vague de chaleur ».