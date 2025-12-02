Meta tourne une page importante. Après des années de présence sur Windows et macOS, l’application Messenger ne sera bientôt plus utilisable sur ordinateur.

Meta tourne une page importante de son écosystème. L’entreprise a commencé à retirer les applications Messenger dédiées à Windows et macOS. Laissant entendre une volonté claire de réduire le nombre de plateformes à maintenir. Une décision qui impacte des millions d’utilisateurs et qui marque un changement stratégique dans la manière dont Meta veut faire évoluer son service de messagerie.

Une disparition progressive mais définitive pour Messenger

Même si l’annonce n’a pas été mise en avant publiquement, les utilisateurs ont rapidement constaté que Messenger n’était plus disponible dans le Microsoft Store ni dans le Mac App Store. Les premières notifications invitent maintenant les utilisateurs à anticiper la fermeture du service. Sur Windows, le calendrier est simple. L’application cessera de fonctionner le 14 décembre 2025. Après cette date, impossible de lancer Messenger autrement que via un navigateur ou l’application Facebook.

Sur macOS, la méthode est un peu différente. Meta applique un système de transition étalé sur 60 jours. Pendant cette période, l’application reste accessible, mais les utilisateurs sont progressivement redirigés vers Facebook pour continuer leurs conversations. Une fois la phase terminée, Messenger ne pourra plus être utilisé en tant qu’application native.

Pourquoi Meta abandonne ses applications desktop

Derrière cette décision, il y a surtout une envie de simplification. Avec moins de versions à maintenir, Meta peut déployer plus rapidement ses mises à jour et harmoniser le fonctionnement de Messenger entre Windows et macOS. L’entreprise mise désormais sur une expérience majoritairement web, accessible depuis n’importe quel appareil.

Cette stratégie s’aligne aussi sur ce que Meta envisage pour d'autres services. WhatsApp, par exemple, adopte progressivement le même modèle sur Windows, où l’application repose désormais sur un WebView qui charge l’interface web. Une manière d’assurer une cohérence entre les plateformes tout en réduisant les coûts de maintenance technique.

Pour éviter toute mauvaise surprise lors de la transition Messenger, Meta recommande d’activer le système de stockage sécurisé afin de synchroniser les messages entre les différents appareils. L’option se trouve dans les paramètres du compte, dans la section liée aux discussions chiffrées et au stockage des messages. Une fois cette fonction activée, les conversations restent accessibles, que l'utilisateur passe par un navigateur, un smartphone ou l’application Facebook elle-même. C’est aujourd’hui la meilleure manière d’aborder le changement sans perdre l’historique des échanges.

Source : Meta