Le monde regorge de mystères et de lieux uniques qui préservent la nature, du moins tant que l'homme ne vient pas y mettre son grain de sel. Au beau milieu de l'océan Atlantique, à près de 1000 kilomètres des côtes de la Floride, non loin des Bermudes, se cache un sanctuaire maritime qui regorge de vie, une mer sans terre.

Une mer au beau milieu de l'océan

Elle n'a aucun rivage et ne peut compter que sur ses eaux calmes cernées d'une ceinture de puissants courants pour en dessiner ses limites. La Mer de Sargasse, une curiosité qui a malmené les explorateurs européens comme Christophe Colomb à cause d'une véritable forêt de sargasses, des algues brunes aux teintes dorées qui ont donné leur nom à cette mer. Sur près de 1300 kilomètres de large, ces algues forment un lieu de vie unique en son genre, qui protège la faune des dangers environnementaux, et certaines espèces de prédateurs.

Dans la Mer des Sargasses, on peut trouver des tortues marines qui se servent des protections naturelles pour se mettre à l'abri le temps que leur coquille se forme, ou encore des requins taupe qui tapissent le fond. Un grand nombre de poissons en tout genre ont également élu domicile dans cette mer, et en ont fait leur fief de reproduction. Toute une population d'animaux de très petites tailles est également présente, comme de minuscules crevettes, des alevins aux couleurs atypiques ou encore des crabes que l'on ne voit nulle part ailleurs. Des scientifiques ont par ailleurs découvert plus d'une centaine d'espèces vertébrées ayant élu domicile que sur les algues de la région. Un vrai paradis marin, loin de tout, et pourtant menacé.

Carte par ©Boukan

Un sanctuaire menacé par la pollution de l'homme

Si la Mer des Sargasses est un véritable sanctuaire, elle est peu à peu victime de la main de l'homme. À cause de ses courants atypiques, la Mer des Sargasses collecte contre son gré des quantités astronomiques de déchets, portés ici par les différents courants qui viennent la cerner. Sacs plastique, bouchons, bouteilles… des centaines de milliers de déchets non organiques viennent s'agglomérer dans la zone, polluant l'eau, maltraitant la flore locale et tuant les animaux. Des chercheurs ont calculé qu'il y avait près de 200 000 débris par kilomètre carré, et ce sur plusieurs centaines de kilomètres carrés. Petit à petit, la Mer des Sargasses se transforme en déchetterie marine à ciel ouvert.

La Mer des Sargasses est pourtant un espace protégé depuis 2014, considérée comme un havre de la biodiversité par différents organismes mondiaux. Les pays sont alors tenus de contourner la zone lors de leurs trajets pour ne pas empiéter sur l'environnement, déjà suffisamment sali par les déchets. Il a été déterminé que la Mer des Sargasses était en prime d'une importance capitale pour l'équilibre de la biodiversité marine puisque certaines espèces en ont fait une étape importante dans leur migration. Des millions d'anguilles s'en servent pour se reproduire, les baleines à bosses y passent pour se rassasier lors de leur voyage, les tortues en ont besoin pour prospérer, etc. Plus important encore, son microclimat pourrait avoir un impact significatif sur les tempêtes qui viennent ensuite balayer les côtes, notamment européennes. Il est donc primordial de protéger cette zone maritime, même si le combat semble perdu d'avance.