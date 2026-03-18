La communauté scientifique ne cesse d'être étonnée. D'autant plus quand elle lève les yeux vers le ciel. Tout dernièrement, les astronomes ont recensé un événement cosmique hors du commun, qui dépasse même tout ce que la science-fiction peut imaginer. Ce phénomène, ce n'est rien de moins qu'un méga-laser venu d'une époque où la Terre n'existait même pas. Cette observation promet de remettre en question certaines certitudes chez les experts.

Un méga-laser à 8 milliards d'années-lumière de la Terre

Quand une anomalie est perçue dans l'espace, on peut généralement s'attendre à une découverte sans commune mesure. C'est effectivement le cas avec celle détectée encore récemment par le radiotélescope MeerKAT, en Afrique du Sud, examinée dans une étude parue en février dernier, après avoir été déjà observé en 2014, année où il a été baptisé HATLAS J142935.3–002836. Il s'agit d'un signal lumineux d'une longueur d'onde de 18 centimètres environ. Tout ce qu'il y a de plus classique en apparence, à ceci près qu'il provient de plus de 8 milliards d'années-lumière. On est face à un méga-laser.

Images de 2014. © ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) / NASA / ESA / W. M. Keck Observatory.

En temps normal, un faisceau venu d'aussi ne devrait même pas être détectable ; il se diluerait progressivement dans le bruit cosmique. Mais celui-ci reste bien net à travers la lentille du MeerKAT. C'est bien pour cela que les astronomes se sont arrêtés sur ce méga-laser, cherchant une explication. Ils concluent rapidement que ce signal lumineux est en fait un maser, donc bien une sorte de laser mais constitué de micro-ondes.

Un maser naît lorsque deux galaxies entrent en collision. L'événement est si violent qu'il comprime d'immenses nuages de gaz, ce qui excite les molécules d'hydroxyle, celles-ci même qui amplifient l'énergie. Voilà comment on se retrouve nez-à-nez avec un méga-laser apparu à près de 8 milliards d'années-lumière de la Terre. Mais celui-ci est si intense que les astronomes envisagent de créer une nouvelle classification pour le catégoriser comme « gigamaser ».

Un phénomène cosmique expliqué par Einstein

Si on peut comprendre un événement cosmique comme le méga-laser, c'est en partie grâce à des théories élaborées par Albert Einstein il y a déjà plusieurs décennies. Il faut savoir que la puissance brute du signal de ce méga-laser n'est pas la seule explication au fait qu'il puisse nous parvenir. En réalité, il profite aussi d'un effet rare, celui de la lentille gravitationnelle.

Pour que cet effet apparaisse, c'est qu'une galaxie se trouve entre la source du méga-laser et notre Terre. Sa gravité déforme alors l'espace-temps et amplifiant la lumière qui passe à proximité. Elle agit en somme comme une sorte de loupe cosmique, un concept théorisé à l'époque par Einstein lui-même et qui trouve en ce méga-laser une illustration hors-normes.

© Inter-University Institute for Data-Intensive Astronomy.