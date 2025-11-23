Ce monument de la science-fiction fête cette année ses 30 ans chez nous, grâce notamment à ce grand méchant qui a admirablement glacé les fans à l'époque.

Le méchant au cinéma marque souvent davantage les esprits que le héros, et on compte de nombreux proprement légendaires, qui ont glacé les salles obscures au fil des décennies. C'est notamment le cas dans le domaine de la science-fiction, avec des méchants iconiques comme Dark Vador dans Star Wars, ou plus récemment Thanos dans le MCU. Pourtant, même si on ne l'attendait pas à ce niveau, cet antagoniste d'un film culte mais imparfait du genre sorti il y a 30 ans chez nous a totalement stupéfié son audience, tant au cinéma qu'après.

Un méchant culte du cinéma et de la science-fiction, même 30 ans plus tard

La carrière d'acteur de Jaye Davidson, aussi brève soit-elle, fut mémorable. Surgi de nulle part, il décrocha une nomination aux Oscars pour son interprétation de Dil dans le film controversé de Neil Jordan, « The Crying Game ». Bien que la représentation d'un personnage transgenre dans le film soit problématique, sa performance, véritable révélation, le propulsa au rang d'acteur à suivre. Malgré les éloges, Davidson n'apprécia pas la notoriété que lui apporta la célébrité, mais il persévéra et empocha la coquette somme d'un million de dollars pour son rôle de Râ, le méchant extraterrestre de Stargate, la saga de science-fiction épique de Roland Emmerich, sortie il y a 30 ans.

Davidson n'apparaît qu'après plus d'une heure de film, mais il a marqué l'histoire du cinéma et les esprits à une époque où l'archétype du méchant hollywoodien avait tendance à être des caricatures outrancières. Davidson interprète en effet le rôle avec une subtilité remarquable, celle d'un seigneur à la fois royal et séduisant, affichant l'assurance totale d'un extraterrestre dont le pouvoir absolu a dominé la galaxie pendant des millénaires, vêtu de vêtements somptueux et d'une envoûtante aura de mystère, grâce à son apparence androgyne et son profil taillé par sa carrière dans la mode.

Avec son manque d'expérience d'acteur, l'approche de Davidson semblait par ailleurs différente de celle du méchant habituel au cinéma, paraissant étrangement appropriée à une histoire de domination galactique ; le seul regret est que nous n'ayons pas davantage profité de sa présence captivante.

Une carrière prometteuse, mais tristement courte

Malgré son caractère culte, ce film Stargate est un spectacle de science-fiction qui n'a clairement pas pu aller au bout de ses ambitions. Son ampleur est épique et la musique entraînante de David Arnold évoque l'aventure à l'ancienne, mais l'ensemble manque d'envergure. Heureusement, le film peut remercier Jaye Davidson pour son rôle de méchant iconique, qui a peut-être permis à la licence de perdurer grâce à la série légendaire qu'on connaît.

À noter que, à l'origine, le personnage de Jaye Davidson ne devait pas être un alien, mais un égyptien travaillant pour eux. Heureusement, les scénaristes ont opté pour le méchant iconique qu'on connaît aujourd'hui. Malheureusement, compte tenu de la réception mitigée du film Stargate dans son ensemble, l'acteur décida de quitter cette profession pour se concentrer sur sa carrière dans la mode. Une triste perte pour le cinéma, après sa performance si unique dans le rôle de Râ.