L'incident alarmant, filmé pour la première fois dans le restaurant du géant de la restauration rapide McDonalds à Booval, dans le Queensland, a laissé les Australiens complètement stupéfaits après avoir fait le tour des réseaux sociaux de manière virale. À tel point que l'entreprise a dû se fendre d'un communiqué indiquant que le magasin ferait l'objet d'un réentraînement intensif de ses employés.

Cauchemar en cuisine dans ce McDonalds australien

La femme témoin de la scène avait emmené son fils déjeuner au McDonalds le plus proche de chez eux lorsqu'elle a assisté à l'incident troublant. Elle a décrit l'employée en train de « sécher la serpillière », qui venait d'être utilisée pour nettoyer les sols, sous la lampe placée au-dessus des frites avant leur distribution aux clients. « J'attendais ma commande lorsque j'ai regardé et entendu un membre du personnel du McDonalds dire : "Je ne pense pas que vous devriez faire ça, car ça pourrait poser un problème de sécurité, et provoquer un incendie" », a raconté la femme.

La témoin n'avait initialement pas publié la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais qu'après avoir constaté de nombreuses plaintes concernant le McDonalds en question, elle s'était sentie obligée de la partager publiquement. « Il faut agir. S'ils se contentent de faire ce genre de choses devant les clients, que font-ils exactement en coulisses ? », a-t-elle déclaré. Les Australiens ont rapidement exprimé leur dégoût face à cette méthode de séchage inhabituelle qui risque de contaminer les frites. L'un d'eux l'a qualifiée de « la chose la plus stupide que j'aie vue cette année ». Un autre a déclaré que les normes de McDonalds étaient « pires que jamais ».

Un porte-parole de McDonald's Australie a ensuite déclaré qu'il s'agissait d'un incident isolé et que le personnel du restaurant avait suivi une formation de réentraînement sur les procédures de désinfection, d'hygiène et de sécurité alimentaire. « McDonald's prend la sécurité alimentaire très au sérieux et applique des procédures strictes de nettoyage, de désinfection et d'hygiène dans tous ses restaurants. « Nous avons abordé ce problème directement avec le restaurant et avons organisé une nouvelle formation approfondie pour tous les employés afin qu'un tel incident ne se reproduise plus », a déclaré un porte-parole.