30 000 euros sur votre Livret A : le plafond pourrait bientôt grimper. Mais avant ça, savez-vous combien laisser sur votre compte courant sans perdre d'argent chaque année ?

La ministre de la Transition écologique Monique Barbut a proposé de relever le plafond de dépôt du Livret A de 22 950 euros à 30 000 euros. Une mesure qui, si elle aboutit, changerait la donne pour des millions d'épargnants français.

Selon la ministre, ce relèvement permettrait de mobiliser jusqu'à 10 milliards d'euros par an pour financer l'adaptation au changement climatique. La proposition se heurte toutefois à une opposition affirmée du lobby bancaire, malgré le soutien de la Caisse des dépôts. Une décision de Matignon et de Bercy est attendue d'ici la fin du mois de septembre 2026, dans un climat de discussions tendues.

Cette annonce relance une question que beaucoup de Français se posent rarement : combien d'argent faut-il vraiment garder sur son compte courant, et où placer le reste ?

Combien garder sur son compte courant

Le montant moyen détenu par les Français sur leurs comptes bancaires atteint 16 562 euros, selon des données de la Banque de France. Beaucoup laissent dormir cette somme par prudence, pour éviter tout découvert susceptible d'entraîner des agios. Une habitude rassurante, mais qui comporte plusieurs limites, d'après une analyse relayée par Le Mag de la Conso.

Un compte courant n'est jamais rémunéré par les banques. Il sert à encaisser les revenus et à régler les dépenses quotidiennes, loyer, courses, factures, abonnements, mais il n'a pas vocation à faire fructifier une somme dans la durée. Tout excédent laissé dessus perd donc du pouvoir d'achat sous l'effet de l'inflation, année après année.

Une somme importante expose aussi davantage en cas de piratage ou de fraude à la carte bancaire, et en cas de faillite de la banque, les dépôts ne sont garantis qu'à hauteur de 100 000 euros par client.

Les conseillers financiers s'accordent généralement sur une répartition simple : un mois de dépenses courantes sur le compte, environ trois mois de revenus en épargne de précaution facilement disponible, et le surplus orienté vers des placements plus rémunérateurs selon les projets, achat immobilier, retraite ou études des enfants.

La règle des quinzaines à ne pas ignorer

Pour ce surplus, le Livret A et le LDDS restent la référence : le Livret A est garanti par l'État, et les deux livrets sont disponibles à tout moment, sans fiscalité. Depuis le 1er août 2026, leur taux est fixé à 1,70 % net, selon le site du ministère de l'Économie.

Combinés, les deux livrets permettent de placer près de 35 000 euros sans le moindre risque, avec des retraits et dépôts possibles à tout instant et sans frais.

Les intérêts du Livret A sont calculés selon la règle dite des quinzaines, deux fois par mois. Une somme déposée commence à générer des intérêts à partir du premier jour de la quinzaine suivante, soit le 16 du même mois, soit le 1er du mois suivant.

Un dépôt effectué le 1er octobre 2026, par exemple, ne serait rémunéré qu'à partir du 16 octobre, avec 14 jours d'intérêts perdus. Mieux vaut donc placer son argent avant la fin du mois précédent plutôt que d'attendre le début du suivant.

D'autres pistes existent pour un projet à plus long terme. Le plan d'épargne logement, pour les plans ouverts depuis le 1er janvier 2026, affiche un taux brut de 2 %, avec un premier versement minimal de 225 euros. L'assurance-vie reste, elle, conseillée sur un horizon d'au moins huit ans pour profiter de sa fiscalité avantageuse.

Avec le retour de l'inflation, une hausse des taux des livrets réglementés au-delà de 2 % est jugée probable dans les prochains mois.