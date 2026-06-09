En 2026, le service militaire évolue sensiblement au Mexique et en Espagne, et ces changements touchent des milliers de jeunes dans les deux pays. Le Secrétariat à la Défense nationale (SEDENA) au Mexique publie des directives pour clarifier les exigences du Service militaire national, tandis que l'Espagne annonce la mise en place d'un service militaire volontaire. Ces décisions montrent une nouvelle manière d'aborder le service militaire et donnent plus d'importance à la formation des jeunes citoyens.

Ce qui change au Mexique en 2026

Le Secrétariat à la Défense nationale (SEDENA) a récemment précisé le fonctionnement du Service militaire national mexicain pour 2026. L'objectif affiché est de dissiper les malentendus persistants autour de cette obligation. La population visée inclut la Classe 2008, qui aura 18 ans en 2026, ainsi que les citoyens jusqu'à 39 ans qui n'ont pas encore régularisé leur situation militaire.

Le processus comprend cinq étapes administratives et opérationnelles. D'après Cronista, chaque étape doit être suivie à la lettre pour obtenir une feuille de libération (document officiel important pour diverses démarches). Les jeunes mexicains doivent aussi traiter leur livret militaire, même si les exigences formelles précises ne sont pas encore toutes détaillées. Le calendrier des sessions d'entraînement est clair : 13 séances sabatines sont programmées, chaque samedi de 07:00 à 13:00 heures. La formation se déroule en deux périodes distinctes, du 14 février au 9 mai 2026, puis du 1er août au 24 octobre 2026.

Cette évolution du procédé a provoqué pas mal de confusion, mais l'idée est de rendre le service plus accessible et adapté aux attentes modernes. Il reste toutefois des questions, notamment sur les dates et sur la nécessité du service militaire. Le but annoncé est d'assurer une meilleure compréhension et de faciliter l'adoption de ce processus par les jeunes.

L'Espagne lance un service militaire volontaire

En parallèle, l'Espagne introduit un service militaire volontaire en 2026, selon une publication dans le Boletín Oficial del Estado (BOE). Il ne s'agit pas d'un retour au service obligatoire suspendu depuis 2001, mais d'une mesure qui s'intègre au modèle professionnel des Forces armées espagnoles. Les objectifs déclarés sont d'élargir le soutien social aux Forces armées, d'encourager la participation féminine, et d'offrir une formation pratique axée sur des valeurs comme la discipline, la responsabilité, et l'engagement envers la défense nationale.

Le dispositif des Reservistas Voluntarios propose 500 places et cible les jeunes de plus de 18 ans, notamment ceux nés en 2007 et 2008. Les critères d'accès incluent la nationalité espagnole, l'absence d'antécédents pénaux, une bonne conduite citoyenne, et la non-privation des droits civiques. La formation initiale ne doit pas dépasser 30 jours, et l'engagement contractuel est de trois ans.

Panorama européen et perspectives

En Europe, plusieurs pays réexaminent leurs dispositifs de conscription. La Pologne propose des programmes de préparation citoyenne, la Lettonie a rétabli son service militaire obligatoire en 2023, et l’Estonie ne l'a jamais supprimé. La Suisse reste une source d'inspiration, notamment pour le modèle de préparation volontaire, tandis que l'Allemagne a mis en place un nouveau système de service en janvier 2026.