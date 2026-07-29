43,4 millions de comptes français piratés en six mois : la France devance toute l'Europe et talonne les États-Unis. Un mot de passe volé aujourd'hui peut vous piéger des années plus tard.

Au premier semestre 2026, 43,4 millions de comptes français ont été compromis dans des fuites de données, une hausse de 62,3 % par rapport au second semestre 2025. Le chiffre place la France très loin devant ses voisins européens.

Selon les données compilées entre janvier et juin 2026, la France concentre à elle seule 58 % des comptes compromis sur l'ensemble du continent européen. Aucun autre pays du Vieux Continent ne s'approche de ce niveau d'exposition. À l'échelle mondiale, elle occupe la deuxième place du classement, juste derrière les États-Unis.

Les États-Unis restent le pays le plus touché de la planète, avec 90,8 millions de comptes compromis sur la même période. À eux deux, la France et les États-Unis représentent près de la moitié des 313,4 millions de comptes piratés dans le monde entre janvier et juin.

La France reste quand même devant

Rapportée à sa population de 69,1 millions d'habitants, la France affiche la plus forte densité de comptes victimes de fuites au monde, confirme BFMTV. Aucun autre pays ne connaît un tel ratio entre nombre d'habitants et nombre de comptes piratés.

Ce n'est pas un accident de parcours. Depuis 2004, la France a vu 756,6 millions de comptes compromis au total, dont 486,5 millions incluaient également le mot de passe associé. Le pays figure parmi les cibles privilégiées des cybercriminels depuis plus de deux décennies.

Le responsable de la sécurité informatique chez Surfshark, Tomas Stamulis, met en garde contre un excès d'optimisme. « Une baisse du nombre de comptes compromis ne doit pas donner un faux sentiment de sécurité. Les données volées ne disparaissent pas avec le temps », a-t-il déclaré.

Un mot de passe volé peut resservir. Stamulis l'explique sans détour : « Même si elles ne sont pas utilisées immédiatement, elles peuvent être exploitées plusieurs années plus tard ».

Les cybercriminels réutilisent régulièrement ces informations pour monter des opérations d'hameçonnage, ou s'en servent pour usurper l'identité de leurs victimes et prendre le contrôle de leurs comptes en ligne. Un mot de passe compromis peut donc parfaitement resurgir dans une escroquerie.