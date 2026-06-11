Netflix a récemment pris tout le monde de court en annonçant la mise en pause de son ambitieux projet cinématographique avec Denzel Washington, confirmé par Purebreak. Centré sur le général carthaginois Hannibal Barca, ce film était très attendu grâce à l’association de plusieurs grands noms du cinéma. La décision de reporter son développement soulève de nombreuses questions et montre les difficultés rencontrées par les productions à grande échelle.

Netflix réunit Denzel Washington et Antoine Fuqua

Le projet devait rassembler une équipe reconnue. Denzel Washington, acteur acclamé, est confirmé pour incarner Hannibal sur Netflix, pour un cachet estimé à 18,4 millions d'euros par film. On retrouve aussi Antoine Fuqua à la réalisation, un cinéaste souvent décrit comme "roi du monde" après le succès mondial de son biopic Michael, qui a rapporté plus de 782 millions d'euros au box-office.

Fuqua et Washington collaborent ensemble pour la sixième fois, après leur succès avec Training Day en 2001 et leur travail commun sur la franchise The Equalizer. Le scénario est confié à John Logan, scénariste oscarisé connu pour The Aviator, Gladiator et Skyfall. À la photographie, Robert Richardson, triplement oscarisé, devait apporter sa vision à ce drame historique centré sur les batailles de la Deuxième guerre punique (218,201 av. J.-C.).

Antoine Fuqua et Denzel Washington dans The Equalizer 3 - Source : Infobae

Le tournage, initialement prévu pour commencer en été 2026 en Italie, a été suspendu pour des raisons budgétaires. La décision de Netflix vient de désaccords sur le budget total entre un studio non nommé et les producteurs. Des discussions sont en cours pour revoir les coûts et trouver un terrain d'entente qui permettrait de reprendre le projet sans compromettre la vision artistique.

Malgré cette pause, aucun changement n’a été annoncé concernant le casting principal ou la direction créative. Ce type de suspension, fréquent pour des productions de cette ampleur, alimente les questions sur le rôle des choix budgétaires dans un climat financier incertain et volatile, et concerne tout particulièrement les grandes productions historiques.

Le monde attend le retour du projet

L’attente autour de Hannibal vient autant de la stature des noms impliqués que de l’attrait du sujet historique : Hannibal est reconnu comme "l'un des commandants militaires les plus remarquables de l'histoire". Les fans d'histoire et les amateurs de films épiques espèrent une reconstitution qui rende justice aux exploits militaires et stratégiques d'Hannibal face à l'armée romaine.

Face aux contraintes financières, l’équipe espère une issue rapide aux négociations.