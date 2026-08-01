Un simple oubli de certificat médical, et votre permis passe à la trappe. En Colombie, les plus de 65 ans risquent gros : amende salée et perte de points. Les règles à connaître avant qu'il ne soit trop tard.

En Colombie, les conducteurs de plus de 65 ans risquent l'annulation pure et simple de leur permis s'ils ne remplissent pas une condition médicale obligatoire. Le non-respect de cette exigence entraîne l'annulation immédiate du document, selon les règles en vigueur relayées fin juillet 2026 par Cronista.

Concrètement, tout titulaire d'un permis doit prouver son aptitude physique, mentale et de coordination motrice via un examen passé dans un Centre de Reconnaissance des Conducteurs (CRC) agréé. Sans ce certificat enregistré dans le RUNT, le Registre unique national de la circulation, l'autorité compétente ne peut tout simplement pas procéder au renouvellement.

Le résultat de l'examen doit transiter par le système SICOV : s'il n'apparaît pas dans le registre, ou s'il a expiré, la demande est rejetée. Le certificat n'est valable que 6 mois. Passé ce délai sans démarche terminée, il faut repasser les tests.

Il n'existe pas, à proprement parler, d'âge limite qui empêcherait de conduire après 65 ans. Ce qui compte, c'est le respect de la périodicité fixée par la loi. Pour les catégories A et B, correspondant au service particulier, le renouvellement a lieu tous les 10 ans avant 60 ans, tous les 5 ans entre 60 et 80 ans, puis chaque année passé 80 ans.

Pour la catégorie C, correspondant au service public, la fréquence passe de 3 ans à un an dès 60 ans.

Amende de 828 000 pesos et perte de points en cas d'oubli

Au-delà du certificat médical, le demandeur doit être inscrit au RUNT, présenter sa pièce d'identité et ne pas avoir de contravention impayée, sauf accord de paiement en cours. Ces conditions sont confirmées par les guides officiels de la mairie de Bogotá et de la Ventanilla Única de Servicios.

La marche à suivre reste la même partout : prendre rendez-vous à la Ventanilla Única de Servicios ou auprès de l'organisme de circulation de sa municipalité, passer l'examen en CRC, vérifier son enregistrement dans le RUNT, s'assurer d'être à jour de ses amendes, puis payer les droits.

À Bogotá, la Ventanilla Única de Services, accessible sur le site ventanillamovilidad.com.co, affiche pour 2026 un tarif de 151 500 pesos colombiens pour une automobile et 266 400 pesos pour une motocyclette, des montants susceptibles de varier d'une municipalité à l'autre.

Si l'examen débouche sur un résultat défavorable, le système bloque tout renouvellement tant que les conditions posées par le professionnel de santé ne sont pas remplies : traitement, lunettes, appareil auditif ou autre mesure adaptée. Ne pas renouveler à temps expose à une amende pouvant atteindre 828 000 pesos colombiens et à la perte de six points sur le permis.

Pour les plus de 65 ans, la ligne de partage tient donc à deux choses : l'aptitude médicale certifiée et son enregistrement effectif dans le RUNT. Avec un examen à jour, le renouvellement reste possible dans les délais fixés par la loi.