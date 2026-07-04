Alors que les Bleus s'apprêtent à affronter le Paraguay, une vague de chaleur extrême menace leur parcours. Découvrez comment cette météo capricieuse pourrait bouleverser le match et compromettre leurs ambitions au Mondial 2026.

L'équipe de France affronte le Paraguay ce samedi 4 juillet à Philadelphie, en huitièmes de finale du Mondial 2026. Le match se joue sous une vague de chaleur qui touche toute la côte Est américaine, avec un risque d'orages violents en soirée.

Un match à élimination directe pour les Bleus

Le coup d'envoi est prévu à 23 h heure française, 17 h heure locale. Après leur victoire 3-0 contre la Suède en seizièmes de finale, les Bleus retrouvent un adversaire qui a sorti l'Allemagne au tour précédent. Didier Deschamps attend une équipe paraguayenne solide, capable de créer la surprise.

Kylian Mbappé, capitaine et auteur d'un doublé face aux Suédois, affiche une moyenne de 3,25 buts par match depuis le début de la compétition. Bradley Barcola, buteur contre la Suède, ainsi que Michael Olise et Ousmane Dembélé, sont attendus en attaque.

Une chaleur extrême attendue à Philadelphie

Le service météorologique national américain (NWS) prévoit des températures pouvant grimper entre 40 et 46 degrés à Philadelphie et sur une large partie de la côte Est, rapporte Ouest France. Le NWS évoque des « températures dangereusement élevées » du côté d'East Rutherford et de Philadelphie. La probabilité d'orages de forte intensité le jour du match est estimée à 33 %.

Ce n'est pas la première fois que la météo s'invite dans le parcours des Bleus. Le 22 juin, leur match contre l'Irak avait été interrompu par des intempéries, avec une mi-temps rallongée d'environ deux heures.

Un calendrier qui pourrait se resserrer

Un éventuel quart de finale se jouerait dès le jeudi 9 juillet, ce qui laisse peu de marge en cas de nouvel arrêt de jeu. Les Bleus, qui cherchent à écrire une nouvelle page après le but en or de Laurent Blanc en 1998, devront gérer à la fois l'adversaire et des conditions physiques éprouvantes.