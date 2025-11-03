Le fameux Marvel Cinematic Universe aurait pu prendre des millions de directions différentes grâce à son multivers tentaculaire. Parmi cette infinité de possibilités, celle d'un duel proprement titanesque qui a fait fantasmer plus d'un fan, mais qui n'a jamais vu le jour en raison des choix des scénaristes. En attendant de voir si les prochains films, et notamment les films Avengers Doomsday et Secret Wars du MCU peuvent à nouveau captiver son public après une longue traversée du désert, posons nous la question : « Et si... ? ».

Et si Thanos du Marvel Cinematic Universe s'était frotté à plus fort que lui ?

Malgré quelques maladresses scnéristiques, l'arc des films centré sur Thanos reste aujourd'hui l'un des moments les plus marquants du Cinematic Universe, avec des combats proprement épiques et un énorme casting de super-héros et vilains très populaires. Mais le Titan Fou aurait pu connaître un destin largement différent, avec l'intervention d'un seul personnage, si l'on en croit une théorie très populaire parmi les fans.

Avant de pouvoir rassembler les Pierres d'Infinité dans Avengers Infinty War et annihiler la moitié de l'univers Marvel, Thanos aurait en effet pu être arrêté par un seul personnage, sans que les plus grands défenseurs de la Terre aient à remuer le petit doigts. Les fans spéculent qu'Odin, père de Thor, et incarné dans les films avec une classe folle par Anthony Hopkins, aurait selon eux pu relativement facilement vaincre le Titan Fou et l'empêcher de provoquer un véritable cataclysme dans tout l'univers.

Thanos, même avec les Pierres d'Infinité, reste en effet un mortel, bien que doté d'une force et d'une endurance impressionnantes. Mais Odin est clairement au-dessus d'une grande partie des personnages du Marvel Cinematic Universe car possède des millénaires d'expérience et une magie autrement plus puissante. Parmi ses exploits les plus remarquables, il a vaincu des ennemis légendaires et protégé les Neuf Royaumes pendant des siècles. Son affrontement potentiel avec Thanos aurait pu bouleverser toute la saga. Odin aurait en effet pu utiliser la Force d'Odin pour neutraliser une partie des Pierres et utiliser divers artefacts pour mettre le Titan au tapis.

© Marvel/Disney

Un triste destin qui a bien arrangé les scénaristes

Les fans ont également une autre théorie pour expliquer la tournure des événements dans les films : Thanos aurait attendu la disparition d’Odin avant de passer à l’action. Dans le Marvel Cinematic Universe, Odin meurt en effet juste avant les événements d’Infinity War, un timing parfait pour le Titan Fou, qui lui permet de mener son plan de nettoyer la moitié de l'univers à bien, avant les événements de Endgame.

Si un duel entre Odin et Thanos avait bien eu lieu, le Marvel Cinematic Universe aurait ainsi pu être radicalement différent, mais aurait en tout cas permis des scènes d'anthologie entre leurs deux acteurs, Anthony Hopkins et Josh Brolin. Plus épique que les événements d'Infinity et Endgame, et peut-être une chute en disgrâce plus rapide pour le MCU ? Autant de questions qui resteront infiniment à l'état de théories.

© Marvel/Disney

Source : Marvel