Mark Zuckerberg et son yacht à 300 millions de dollars font encore parler d'eux. La France leur déroule le tapis rouge pour un service prestigieux, au risque de froisser son image écolo.

Pendant que les Français comptent les kilomètres pour économiser du carburant, Mark Zuckerberg, lui, confiait son méga-yacht de 119 mètres à la Côte d'Azur pour une petite remise en forme. Le Launchpad, ce bijou flottant à 300 millions de dollars, a été entretenu dans le plus grand secret au chantier naval de La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône, pas plus tard que cet été. Un symbole qui fait grincer des dents entre la confiance accordée à la France et son ambition de passer pour une championne dans la protection du climat.

La France devient le mécano de luxe de Mark Zuckerberg

C'est donc la France qu'aura choisie Mark Zuckerberg pour bichonner son yacht qui a fait réagir le monde entier. Ce navire — qui aurait une place toute trouvée au cœur de la jet-set de GTA 6, soit dit en passant — est amarré au chantier naval de La Ciotat depuis le mois d'août. Le lieu est un peu le point de rendez-vous des grosses fortunes de la planète, reconnu pour sa qualité de service. Par exemple, le Launchpad du patron de Meta côtoie l'embarcation tout aussi gigantesque de Jeff Bezos, le créateur d'Amazon.

Si ce passage de Mark Zuckerberg est si remarqué, ce n'est pas uniquement du fait du prix qu'a coûté le Launchpad. C'est également parce que le navire à 300 millions de dollars crame plus de deux millions de litres de diesel par an. Ses rejets en CO₂ atteindrait les 5 300 tonnes. Pour vous donner une idée, cela équivaut environ aux rejets annuels de deux mille voitures. Forcément, un tel engin attire les foudres des écologistes qui pointent du doigt les accointances de la France avec le milliardaire de la Silicon Valley.

Cela a d'autant plus de mal à passer que la France prêche la carte de la sobriété énergétique et de la transition verte. D'ailleurs, Mark Zuckerberg lui-même prône un monde plus durable. Dès lors, le paradoxe soulève bien des débats entre les discours d'apparat et les actions réelles. Alors que les Français voient leur pouvoir d'achat se confronter à des exigences écologiques, il paraît difficile de leur accepter des passe-droits pour les industriels étrangers.

Bien sûr, il ne faudrait pas omettre que le chantier fait briller le savoir-faire tricolore à l'international. À la fois, il convoque des employés hautement qualifiés pour intervenir sur un bijou qui vaut de l'or. Le fait même que Mark Zuckerberg se soit arrêté ici et non ailleurs est parlant de la confiance que la haute société américaine porte à la France. Maintenant, reste à savoir comment concilier le traitement d'un navire extrêmement polluant avec les problématiques environnementales actuelles et à venir.

© Gibraltar Yachting.