Une ambition toujours plus folle. Mark Zuckerberg a toujours vu loin, de plus en plus. Mais, cette fois, il semble prêt à franchir un cap que même la science-fiction n'envisage pas sereinement. L'été dernier, le patron de Meta et co-fondateur de Facebook a annoncé ce qui pourrait être l'aube d'une nouvelle ère technologique : celle de la « superintelligence personnelle ». À ses yeux, nous serions à la veille d'un basculement historique avec l'IA et il compte bien contribuer à le franchir.

Mark Zuckerberg veut tous vous doter d'une superintelligence

Le 30 juillet 2025, Mark Zuckerberg a secoué le monde de la tech avec une lettre partagée sur le site officiel de Meta, accompagnée d'une vidéo. Il commence par cette affirmation : « nos systèmes d'IA commencent à s'améliorer d'eux-mêmes ». Pour lui, cela est un signe clair que l'humanité est au seuil d'un cap qui va tout changer. À ses yeux, le développement de la superintelligence n'est plus un rêve lointain, mais bien un horizon à portée de vue.

Zuckerberg décrit alors une révolution comparable à celle de l'industrialisation. En apportant la superintelligence à toutes et tous, il prédit un tournant qui libérera l'humanité de ses contraintes. Cet outil devrait aider chaque individu à dépasser ses limites pour « créer ce qu'il souhaite voir dans le monde », mais aussi entretenir de meilleures relations sociales et, finalement, « devenir la personne qu'il aspire à être ».

Meta ne veut évidemment pas louper le train et souhaite se démarquer de ses concurrents. Là où OpenAi, Google et Microsoft misent sur des intelligences centralisées capables d'automatiser le travail à grande échelle, Zuckerbegrg veut intervenir à une autre échelle. Il rêve de forger un « empowerment individuel » en mettant à portée de main cette superintelligence dont il parle grâce à des lunettes connectées. Celles-ci feraient office d'ordinateurs nomades en fonctionnement constant pour nous accompagner à chaque instant de notre vie.

Mark Zuckerberg portant des Ray Ban Display, les premières lunettes connectées de Meta.

Des ambitions technologiques qui dépassent toute entente

Derrière cette philosophie encore utopiste se cache enfin une machine financière sans précédent. En même temps que son engagement auprès du président des États-Unis, Donald Trump, ces derniers mois, il s'est engagé à investir 600 milliards de dollars dans des infrastructures d'intelligence artificielle d'ici à 2028.

Il recrute également certains des cerveaux les plus éminents de la Silicon Valley à coup de contrats mirobolants, à l'instar d'Alexander Wang, ancien prodige de Scale AI qui dirige désormais le Superintelligence Lab à seulement 28 ans. Même si Mark Zuckerberg reconnaît lui-même qu'il faudra « faire preuve de rigueur pour réduire les risques et être prudent en matière de choix d'open source », le géant de la tech semble prêt à tout pour atteindre son objectif.