Le smartphone serait-il en train de vivre ses dernières années ? C'est en tout cas ce qu'affirme Mark Zuckerberg, le patron de Meta. Pour lui, une autre technologie serait sur le point de bouleverser nos habitudes.

Véritable extension de notre main et de notre esprit, les smartphones sont aujourd'hui un outil dont on ne peut plus se passer. Que ce soit pour communiquer avec nos proches, partager nos pensées en ligne, prendre des photos ou même simplement nous réveiller le matin : il nous sert pour tout. Cependant, cet el dorado du téléphone intelligent pourrait bientôt s'éteindre. C'est du moins ce qu'avance Mark Zuckerberg, figure emblématique de la Silicon Valley. Pour le patron de Meta, un renouveau est en marche et il compte bien en être l'un des précurseurs.

Les smartphones bientôt enterrés pour Mark Zuckerberg

Le monde de la high-tech est propice aux révolutions cycliques. Une nouvelle technologie en chasse souvent une autre, à un rythme toujours soutenu malgré toutes les innovations qui ont eu lieu ces 30 dernières années. Mais rien ne semble arrêter les magnats du secteur. Poussés par des ambitions toujours grandissantes, ils cherchent sans cesse ce qui sera le nouvel indispensable de demain. Ayant le nez en plein dedans, Mark Zuckerberg n'hésite pas à dire que les smartphones sont bientôt morts, car qu'il a ce qu'il faut pour le remplacer.

Convaincu qu'une nouvelle révolution technologique est sur le point d'éclater, Mark Zuckerberg travaille avec Meta sur une mutation de nos habitudes. Prêt à rendre nos smartphones obsolètes, il mène de front un projet colossal dans lequel des entreprises investissent déjà des milliards. Son idée est très simple, mais digne d'un film de science-fiction à la Ready Player One ou d'un jeu vidéo à la Heavy Rain. Imaginez : pouvoir interagir avec votre environnement non plus via un téléphone, mais uniquement via une paire de lunettes connectées.

Ce projet, il a déjà commencé à voir le jour. En effet, Mark Zuckerberg et ses équipes ont sorti les lunettes Ray-Ban Meta, qui comptent déjà deux générations. Pour l'instant, celles-ci permettent de faire des photos et filmer autour de soi, écouter de la musique, passer des appels et même utiliser l'assistant vocal. Si le recours au smartphone est encore nécessaire, pour le stockage et l'accès aux données par exemple, l'objectif à terme est de s'en défaire.

Le prototype des lunettes Meta Orion vise à aller beaucoup plus loin. Mark Zuckerberg espère pouvoir un jour permettre un affichage complet en réalité augmentée. Les verres de chaque paire deviendraient des écrans à part entière, capables d'afficher toutes sortes d'informations. Quelque chose qu'on commence déjà à voir chez Alphabet avec les Google Glasses et qui pourrait bien être amené à se démocratiser de plus en plus, au risque d'enterrer véritablement les smartphones.