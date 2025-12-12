Ayant pour objectif de ramener le légendaire mammouth à la vie, ces scientifiques font finalement une découverte inattendue et créent un nouvel organisme.

Qui n'a jamais rêvé de voir des créatures d'une autre époque revenir à la vie ? Dans des laboratoires de pointe, des chercheurs s'efforcent faire cela pour un animal préhistorique légendaire : le mammouth laineux. Ce projet, aussi fascinant que controversé, a toutefois soulevé d'importantes questions éthiques, mais aussi ouvert des portes vers des territoires scientifiques littéralement inexplorés.

Le projet fou de ramener le mammouth laineux à la vie

Après avoir ressuscité avec succès trois loups-garous préhistoriques, les scientifiques de Colossal Biosciences ont jeté leur dévolu sur un autre animal mythique de cette très lointaine période de l'histoire de notre planète : le mammouth laineux. Imaginer de tels mastodontes encore vivants pourrait sembler relever de la science-fiction. Ces scientifiques travaillent cependant actuellement bien à ressusciter cette espèce disparue grâce aux progrès de la génétique. Leur approche ? Créer une nouvelle espèce hybride entre l'animal original et l’éléphant d’Asie, un proche cousin, en utilisant les technologies les plus avancées, comme les cellules souches pluripotentes induites.

Mais avant de s'attaquer à un animal aussi gigantesque qu'un mammouth, les équipes ont choisi de prendre une étape préliminaire pour tester leur méthode et voir si elle fonctionne, en utilisant des souris. Leur génome bien caractérisé, associé à un cycle de reproduction rapide, en fait en effet des candidates idéales pour des expériences complexes. En utilisant des cellules souches pluripotentes induites, qui permettent de reprogrammer des cellules adultes en cellules souches capables de se différencier en n’importe quel type cellulaire, les chercheurs ont introduit des gènes de mammouths dans ces petits rongeurs. L’objectif était de tester la viabilité de ces modifications génétiques avant de les appliquer aux éléphants d’Asie. Finalement, cette expérience a eu un résultat parfaitement inattendu...

La naissance d'un tout nouvel organisme inattendu qui fait polémique

Les modifications génétiques se sont concentrées sur les caractéristiques spécifiques des mammouths, comme la production d'une fourrure dense adaptée aux climats glacés. Ce processus méticuleux a abouti à une découverte spectaculaire, mais pas tout à fait celle attendue : des « souris laineuses » sont nées. Ces souris génétiquement modifiées présentent ainsi une fourrure plus épaisse, rappelant celle des célèbres mammouths laineux. Cependant, leur masse corporelle et leur comportement n'ont que peu varié. Bien que ce résultat puisse paraître anecdotique, il représente une avancée significative. Les chercheurs démontrent qu'il est possible d'introduire avec succès des gènes de mammouth dans des organismes vivants.

Mais que pensent les autres experts de ces résultats surprenants ? Si certains applaudissent cette prouesse, d'autres, comme Robin Lovell-Badge de l'Institut Francis Crick, restent sceptiques. Selon lui, les implications physiologiques et comportementales de ces modifications sont encore mal comprises et nécessitent des recherches plus approfondies.

Pour les scientifiques à l'origine du projet, ces avancées sur les souris ne sont qu'une étape préliminaire visant à jeter les bases d'une hybridation réussie entre le mammouth laineux et l'éléphant d'Asie. La prochaine étape, prévue pour 2028, serait la naissance des premiers hybrides de taille normale. Cependant, cette perspective soulève des questions. Disposons-nous réellement des moyens techniques et éthiques pour ressusciter une espèce disparue ? Ces nouvelles créatures pourraient-elles survivre sans un écosystème adapté ? Les réponses pourraient prendre des années, mais les ambitions de ces chercheurs sont aussi fascinantes qu'intrigantes.

Avec ces souris laineuses, un nouveau chapitre s'ouvre en tout cas sur la frontière floue entre innovation scientifique et éthique. Si tout se déroule comme prévu, 2028 pourrait bien devenir une année charnière dans l'histoire de l'humanité… et de l'évolution.

Source : Colossal Biosciences