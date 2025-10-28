À l'approche de l'hiver, les factures d'énergie explosent. Adoptez donc les bons gestes pour faire des économies, notamment en évitant un certain programme pour votre machine à laver le linge.

La fausse bonne idée. Si votre machine à laver propose certains programmes, pourquoi ne pas s'en servir ? Pourtant, il y a de bonnes raisons d'en éviter un en particulier. Aussi bien le plan financier qu'écologique, c'est un gouffre. Alors, à moins que ce ne soit votre dernier recours, même les réparateurs vous le déconseillent. Après nos explications, vous vous y reprendrez à deux fois avant de vous en servir (et c'est votre porte-monnaie qui vous remerciera).

Faites des économies avec votre machine à laver

Quand les jours raccourcissent et que les températures baissent, nous savons bien que la facture du foyer commence à gonfler. Or, cela peut parfois dépasser toutes vos attentes. Dans ce cas, pour éviter les mauvaises surprises, il vaut bien connaître les appareils énergivores sous votre toit. En l'occurrence, votre machine à laver le linge peut le devenir si vous utilisez un certain programme pourtant très pratique, surtout si vous êtes du genre pressé.

Nous sommes nombreux à utiliser les cycles courts de notre lave-linge. Sauf qu'il s'agit là d'un véritable faux pas pour votre compte en banque, et même pour la planète ! Il est vrai qu'un programme rapide, généralement de 30 minutes, peut nécessiter moins de volumes d'eau que les autres. En revanche, il utilise beaucoup plus d'énergie. C'est là que votre facture d'électricité grimpe d'un coup, simplement pour gagner du temps.

Ça peut même aller plus loin avec le combo cycle rapide et machine à laver peu remplie. Car c'est souvent ce qui arrive quand nous sommes pressés. Nous avons oublié de laver un vêtement dont nous avons absolument besoin et une demi-heure de lavage semble alors être la solution miracle. Sauf que n'importe quel réparateur vous le dira : c'est la pire chose à faire. L'appareil est nettement moins efficace pour une quantité négligeable. C'est pourquoi il est important d'utiliser les programmes adéquats pour tirer au mieux profit de ses capacités.

© Engin Akyurt.

Quels sont les bons gestes à adopter avec votre lave-linge ?

Vous pouvez faire des économies très facilement avec votre machine à laver. Il suffit pour cela d'adopter les bons réflexes. N'omettez pas la phase du détachage par exemple, cela vous éviter de passer un même vêtement au lave-linge plusieurs fois dans l'espoir de voir partir une tache. De même, si un appareil rempli à moitié n'offrira pas un résultat optimal, ne le chargez pas non plus au maximum : vos vêtements ne doivent pas être tassés pour bénéficier d'un bon rinçage. D'ailleurs, en parlant de rinçage, évitez également de mettre trop de lessive. Pour bien doser, fiez-vous aux indications sur l'emballage.

Par ailleurs, votre machine à laver propose plusieurs programmes pour une bonne raison : chacun correspond à un besoin. Ainsi, triez vos vêtements selon les matières compatibles. Là aussi, il suffit de vous référer aux étiquettes. Et pour faire un maximum d'économies, n'hésitez pas à lancer un lavage en mode « Éco ». Certes, il prend plus de temps, mais il est beaucoup moins énergivore. Enfin, bannissez les cycles courts de vos habitudes.