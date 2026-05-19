En 1987, un étudiant qui voulait simplement corriger un bug qu'il trouvait gênant sur Mac a sans le vouloir contribué à créer un des logiciels les plus populaires de l'histoire.

En 1987, Thomas Knoll, doctorant à l'université du Michigan, a développé un utilitaire pour Mac permettant de simuler des niveaux de gris sur un écran monochrome. Repéré par son frère John Knoll chez Industrial Light and Magic, cet outil a au fil du temps évolué pour devenir un logiciel aujourd'hui extrêmement populaire et massivement utilisé par de nombreux utilisateurs des appareils d'Apple comme d'autres marques.

De la résolution d'un bug sur Mac à la naissance d'un logiciel historique

En 1987, la tentative d'un étudiant de faire ressortir des nuances de gris à partir d'un Mac monochrome a déclenché une réaction en chaîne inattendue. L'utilitaire rudimentaire de Thomas Knoll, perfectionné avec l'aide de son frère John chez Industrial Light and Magic, est devenu la boîte à outils d'image dont les créatifs ignoraient l'existence. Cette histoire fait également écho à l'économie numérique actuelle, où des règles plus strictes concernant les cookies redéfinissent la manière dont les internautes paient pour ce qu'ils lisent.

Certaines innovations naissent de petits désagréments, et c'est notamment le cas pour Thomas Knoll en 1987 qui, confronté à l'affichage monochrome strict du Mac, créa un utilitaire permettant d'afficher des images en niveaux de gris. Il le baptisa Display. Ce qui n'était au départ qu'une solution rapide s'est développé, fonctionnalité après fonctionnalité, jusqu'à révéler une idée bien plus ambitieuse. Ce code allait façonner Photoshop, et bientôt, le travail créatif lui-même.

Thomas a partagé son prototype d'utilitaire pour son Mac avec son frère, John Knoll, qui travaillait chez Industrial Light and Magic. John a immédiatement perçu les applications pratiques de la numérisation de films et de la manipulation d'images numériques. Thomas a continué à développer, tandis que John œuvrait pour une application unique regroupant des outils disparates. De nouvelles fonctionnalités ont ensuite vu le jour, du réglage des niveaux à des méthodes de sélection améliorées, aboutissant à un logiciel de montage tout-en-un dont l'industrie ignorait avoir besoin : Adobe, et par extension Photoshop.

© Adobe

Un logiciel qui continue de marquer son temps, près de 40 ans plus tard

Le circuit des présentations en 1988 et 1989 fut toutefois difficile. Plusieurs entreprises refusèrent, certaines invoquant des projets similaires ou une inadéquation du produit créé à l'origine pour Mac. Puis, les Knoll rencontrèrent Adobe, leader de la PAO, qui avait une vision claire de l'avenir de l'imagerie. Adobe acquit la licence du logiciel et commercialisa la version 1.0 le 19 février 1990. Dès cette sortie, Photoshop s'imposa dans les studios, les rédactions et les salles de classe, devenant rapidement un outil incontournable du montage numérique.

Il est frappant de constater comment une simple correction apportée à un écran Mac monochrome a déclenché des décennies d'élan créatif. Thomas et John Knoll ont transformé un cas technique particulier en une plateforme pour les photographes, les designers et les cinéastes. La leçon reste valable : résolvez efficacement un problème précis, et les répercussions peuvent dépasser tout ce que vous aviez imaginé au départ.