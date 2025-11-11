D'ici à quelques années, la lune pourrait offrir un spectacle sans précédent dont nous autres pourrions être les témoins depuis la Terre. Mais quelles conséquences craindre ?

Quelque chose approche. La NASA tire la sonnette d'alarme à propos de la Lune. La sentinelle millénaire de la Terre serait dans le viseur d'un astéroïde. Après des mois d'observation depuis qu'il a été repéré, les astronomes ont évalué les chances de rencontre entre les deux astres spatiaux, suggérant qu'un événement dantesque pourrait bien survenir dans moins d'une décennie.

Une collision inévitable avec la Lune ?

Repéré l'an dernier, l'astéroïde 2024 YR4 est surveillé avec attention par les scientifiques, notamment grâce au télescope James Webb. Et pour cause, les experts sont venus à la conclusion qu'il y a désormais 4,3 % de chance qu'il percute la Lune très exactement le 22 décembre 2032. Cela pourrait donner lieu à un impact spectaculaire, plus que tout ce qui a été observé depuis près de 5 000 ans.

De fait, le professeur Paul Wiegert, de l'Université Western Ontario, a caculé que la rencontre entre l'astéroïde 2024 YR4 et la Lune libérerait une énergie équivalente à 6,5 mégatonnes de TNT. Pour faire simple, ce serait aussi puissant qu'une explosion nucléaire. En résulterait alors la création d'un cratère d'environ 1 km de diamètre. Dans le même temps, cela expulserait dans l'espace plus de 100 millions de kilos de matière.

C'est là que l'inquiétude grimpe pour la Terre. En effet, une partie de ces débris en provenance de la Lune pourrait atteindre la planète bleue. Les observateurs du ciel pourrait alors être les témoins de pluies de météores à l'œil nu. Mais ce n'est pas cet événement qui promet déjà d'être magnifique qui fait monter la pression chez les employés de la NASA.

Là où le commun des mortels pourra admirer un ciel flamboyant, un enjeu scientifique de taille se dessine en réalité pour les chercheurs. Ces derniers estiment en fait qu'une collision pourrait modifier temporairement la poussière spatiale qui flotte autour de la Terre. Dès lors, cela menacerait directement nos satellites, ainsi que la future station Lune Gateway, prochaine grande mission dont l'objectif sera de préparer les astronautes à des séjours dans l'espace.

Pour l'heure, l'astéroïde 2024 YR4 est hors de portée de nos télescopes. Toutefois, il entrera de nouveau dans notre champ d'observation en 2028. Ce sera donc l'occasion pour les scientifiques d'étudier à nouveau son point d'orbite. Les chances d'impact avec la Lune seront réévalués en conséquence. La potentialité d'une rencontre pourrait alors soit se restreindre, soit se confirmer d'autant plus, laissant présager que 2032 sera une année historique.