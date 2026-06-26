Ne manquez pas la Lune des Fraises le 30 juin 2026 ! Un spectacle unique qui mêle cultures et traditions.

Dans la nuit du 29 au 30 juin 2026, le ciel offrira la pleine lune de juin, celle qu'on appelle la Lune des Fraises. Au delà du spectacle, ce rendez vous lunaire porte une charge symbolique pour plusieurs cultures, et son nom raconte une histoire moins évidente qu'il n'y paraît.

À ne pas rater cette nuit-là

Selon La République des Pyrénées, la pleine lune se produira le 29 juin à 23 h 56 UTC, soit 1 h 56 du matin le 30 juin en France métropolitaine. L'instant est précis, mais la Lune reste quasiment pleine pendant plusieurs heures avant et après. Que vous leviez les yeux un peu avant ou un peu après, vous pourrez donc l'observer.

C'est la septième pleine lune de l'année 2026. Elle survient quelques jours après le solstice d'été, fixé au 21 juin. Dans l'hémisphère nord, elle restera basse sur l'horizon, ce qui accentue les effets visuels à son lever et à son coucher.

D'où vient le nom « Lune des Fraises »

La Lune des Fraises n'est ni rose ni rouge. Le nom vient des traditions amérindiennes, en particulier des tribus algonquiennes comme les Ojibwés, les Dakotas et les Lakotas, dans le nord-est des États-Unis. Ce cycle lunaire coïncidait avec la période de récolte des fraises sauvages.

Ailleurs, cette pleine lune porte d'autres noms :

la Lune des Roses (en Europe)

la Lune du Miel (liée aux coutumes après mariage)

la Lune du Maïs Vert

la Lune des Chevaux

la Mead Moon (Lune de l'hydromel en français)

Autant d'appellations qui montrent combien ce moment a été repéré par des cultures différentes.

Pour voir la pleine lune dans de bonnes conditions, éloignez-vous des lumières de la ville et trouvez un endroit dégagé. Moins de pollution lumineuse, c'est une Lune plus brillante et des détails de surface plus faciles à distinguer. Quand elle approche de l'horizon, elle paraît plus grosse : c'est l'« illusion lunaire ».

L'occasion est aussi bonne pour les astrophotographes. Privilégiez les focales longues pour faire ressortir le disque lunaire, et composez vos images avec un premier plan pour renforcer l'effet.

La pleine lune n'est pas la meilleure phase pour repérer les reliefs, car les petits cratères et certaines montagnes ressortent moins. En revanche, les mers lunaires (les « maria ») et plusieurs grands cratères restent bien visibles. L'œil nu suffit, et des jumelles ne font qu'enrichir l'expérience.