Dans une interview avec The Telegraph, Jason Isaacs (Baldur's Gate 3, White Lotus), qui incarne Lucius Malfoy, père de Drago dans la célébre série de films Harry Potter depuis le deuxième volet, La Chambre des Secrets a partagé une histoire extrême d'une interaction avec une fan d'Harry Potter. La scène était tellement obscène qu'il a dû la supplier : « Madame, arrêtez, s'il vous plaît. Il y a des enfants partout ».

Même Lucius Malfoy était choqué par le comportement de cette fan d'Harry Potter

Jason Isaacs, star de la franchise Harry Potter dans le rôle de Lucius Malfoy, se souvient avoir dû demander à une femme d'arrêter ses obscénités après une demande d'autographe embarrassante. Adaptée de la série de livres de J.K. Rowling, la franchise fantastique à succès de Warner Bros. a débuté en 2001, pour se terminer en 2011. Isaacs a rejoint la distribution d'Harry Potter dans le rôle du très charismatique mais sévère père de Drago dans le deuxième film en 2002 et est apparu dans la plupart des suites.

L'acteur incarnant Lucius Malfoy a visiblement marqué son public, et notamment une fan d'Harry Potter un peu trop entreprenante. Une femme voulait en effet qu'il lui fasse une dédicace la poitrine. L'incident a eu lieu au parc d'attractions The Wizarding World of Harry Potter d'Universal Orlando, et l'acteur se souvient avoir dû demander à la fan de se couvrir la poitrine pendant la rencontre, alors que le parc étant ouvert à tous. Voici le récit de l'événement de la bouche même de l'acteur incarnant Lucius Malfoy.

« Toute la troupe était partie. On était sous une chaleur torride, on signait des autographes et on prenait des selfies, et juste à la fin, une femme debout m'a dit : "Voulez-vous signer mes seins ?" et a ouvert son t-shirt d'un coup. J'ai dit : " Madame, arrêtez, s'il vous plaît. Il y a des enfants partout !" Elle a répondu : "J'ai huit enfants." J'ai dit : "Alors, que diraient-ils ?" Ils étaient debout à côté d'elle et disaient : "Signez-les, signez-les !", se rappelle douloureusement l'interprète de Lucius Malfoy dans les films.

Lucius Malfoy dans Harry Potter © Warner Bros.

Source : The Telegraph