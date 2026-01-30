Un jeu gratuit peu connu chez nous cartonne en Asie et s’exporte peu à peu au-delà de ses frontières, notamment grâce (ou à cause) de ses histoires complètement lunaires. On sait que l’addiction aux jeux vidéo est une réalité, mais ce jeu dépasse l’entendement et surtout, chose plutôt rare finalement, ce sont les femmes qui en sont totalement accros, au point d’avoir des comportements étranges et forçant même leur compagnon à mettre la main au portefeuille.

Un jeu phénomène qui rend toutes les femmes accrocs

Vous en avez peut-être déjà entendu parler, le jeu mobile Love and Deepspace est un carton monumental, surtout en Asie. Simulateur de rencontre et de relation amoureuse teinté de science-fiction, le jeu repose sur des mécaniques éculées à mi-chemin entre le visual novel et le gacha, tout ce qu’il y a de plus classique. On n’invoquera pas de nouveau héros en revanche, puisqu’ici ce sont les relations amoureuses qui priment. Dans la peau d’une jeune femme entièrement personnalisable, chasseuse de l’espace sur son temps libre, on jongle entre devoir de mercenaire et amourettes. Tout ce qui fait le succès du jeu repose en effet sur une galerie de 5 personnages, de jolis minois avec lesquels on peut tisser des liens d’amitié, d’amour et plus si affinités. Le système de gacha de Love and Deepspace permettra justement d’approfondir ces relations via des rendez-vous spéciaux ou encore des interactions et options autrement inaccessibles.

Des joueuses prêtes à tout pour leurs héros de Love and Deepspace

Un jeu de prime abord tout ce qu’il y a de plus banal, mais ce serait visiblement mal le connaître. Love and Deepspace est en réalité un véritable phénomène qui pousse certaines joueuses à dépasser les bornes. Dispo depuis 2024, la popularité du jeu ne cesse de croître à mesure que les histoires lunaires pleuvent et nous rappellent les comportements complètement fous de certains joueurs à l’époque de l’effervescence autour de Pokemon GO. On rapporte par exemple qu’un homme a carrément proposé de l’argent à sa femme, plus de 2800 dollars, pour qu’elle lâche son jeu. Chose qu’elle a faite le temps que l’argent soit transféré, avant de reprendre dès la nouvelle mise à jour.

Voici les hommes qui font chavirer le cœur des joueuses dans Love and Deepspace

Des témoignages lunaires

En mars 2025, on pouvait lire des choses hallucinantes comme le rapportait Le Parisien. Des jeunes femmes se disaient amoureuses de leur love interest dans le jeu. Certaines compensaient le manque de relation saine dans la vie réelle. « Je ne pense pas avoir besoin de compagnie dans la vraie vie », témoignait une joueuse lors d’un événement à Pékin, « à moi-même ou à mon cercle restreint d’amies proches, je dis que nous sommes amoureux » dit-elle en parlant d'un des personnage du jeu. Une autre a même avoué avoir dépensé plus de 70 000 yuans dans le jeu cette année-là, soit l’équivalent de 8 900 €. Une somme colossale qui témoigne de dérives carrément dangereuses à ce stade, suivant la situation financière de la personne. « Il réalise notre fantasme, celui d’être dans une relation. La principale utilité d’une relation n’est-elle pas d’être une source de richesse au niveau affectif ? » lance une autre joueuse.

Malgré tout, Love and Deepspace continue de se mettre à jour et de cartonner. La fièvre ne semble pas vraiment prête à se calmer puisque le jeu fait de plus en plus parler, les produits dérivés se vendent comme des petits pains et il commence à conquérir d’autres régions du globe petit à petit.