Un jackpot record remporté de façon inespéré et perdu tout aussi soudainement qu'il a été remporté. C'est la triste et cruelle histoire de cette personne à la retraite qui a vu ses rêves de fortune s'envoler.

Tout commençait bien jusqu'à ce que le rêve vire au cauchemar. À notre époque où la technologie est censée nous faciliter la vie, elle peut aussi se transformer en piège redoutable. Alors qu'un événement extraordinaire est venu bouleverser la vie d'une retraitée sur un simple coup de chance, lui faisant miroiter un train de vie qu'elle n'aura jamais osé espérer, son gain lui a été subtilisé aussi vite qu'il est venu. Une histoire de loterie qui a mal tourné.

Après avoir gagné à la loterie, cette appli lui a tout pris

L'histoire n'est pas si vieille. Elle remonte en fait au mois de février 2025 et prend place aux États-Unis. Un bon matin, une retraitée de 83 ans résidant au Texas découvre que son destin pourrait changer du tout au tout. La raison a de quoi mettre des étoiles dans les yeux de beaucoup de joueuses et joueurs. En effet, elle s'apprête à valider son ticket de loterie et ce qui l'attend est absolument colossal.

Notre retraitée décide de valider son ticket de loterie de façon dématérialisée, grâce à une application mobile du nom de « Jackpocket Lottery ». Sur le papier, il s'agit d'un moyen pratique et sécurisé de confirmer son tirage sans même avoir à sortir de chez elle. Et là, bingo ! Les chiffres (et les étoiles) s'alignent : elle gagne le gros lot, soit une somme équivalente à 71,5 millions d'euros chez nous. Fini les dettes, fini la galère, elle se voit déjà offrir un avenir radieux à sa famille. Jusqu'à ce que la chance tourne.

Jamais elle n'aurait pensé qu'un tel revers pourrait la frapper. Pendant une semaine, c'est l'extase totale pour elle et ses proches. Tout le monde la félicite et les projets commencent à fleurir dans l'esprit des uns et des autres. Puis, la roue tourne. Une décision administrative aussi soudaine que brutale ramène cette retraitée à la réalité. Du jour au lendemain, la Texas Lottery, une instance d'État, déclare illégale toute application tierce permettant l'achat de ticket de loterie, à commencer par Jackpocket. L'idée est de combler un vide juridique. Mais, dans les faits, cela vient priver la gagnante de son chèque astronomique de 71,5 millions.

En effet, le timing ne lui laisse aucune chance : l'interdiction de ces applications tombe juste après le tirage. Cela veut dire qu'elle n'a pas le temps d'empocher sa récompense, qui est donc gelé. Impossible d'y toucher. Mais cette Texane est bien décidée à ne pas se laisser dépouiller ! Ayant bien réfléchi à ses arguments, elle a attaqué en justice la Texas Lottery sur le motif que les règles ne peuvent pas changer une fois les numéros tirés. Pour le moment, nous ignorons si elle a eu gain de cause. La machine judiciaire est assez lente, il faudra donc faire preuve de patience pour potentiellement espérer obtenir réparation. Espérons que son sort ne se joue pas... à la loterie.