Une odeur mystérieuse vide une salle entière pendant Spider-Man, la vidéo devient virale. Qui est le coupable ? Personne ne sait, mais tout le monde a son hypothèse.

La salle était plongée dans l'obscurité quand une odeur a commencé à se répandre entre les rangées. En quelques instants, des centaines de spectateurs auraient été évacués vers le couloir, fuyant la projection de Spider-Man: Brand New Day. La scène s'est déroulée le 2 août 2026 au multiplexe Cine Colombia, dans le centre commercial Plaza Bocagrande, à Carthagène des Indes, en Colombie.

Selon les informations relayées par Jam Press dans le New York Post, un spectateur n'a pas pu se retenir à mi-film et a dégagé une odeur qualifiée de « pourrie », si forte que la sécurité a dû évacuer la salle. Le cinéma n'a toutefois pas interrompu la projection, qui s'est poursuivie jusqu'au générique de fin. La plupart des spectateurs ont préféré quitter les lieux plutôt que de rester, avec l'intention de retenter leur chance une autre fois.

Des images de l'incident sont devenues virales sur les réseaux sociaux, montrant des spectateurs choqués affluant dans le couloir. L'un d'eux, filmé en costume de Spider-Man et occupé à passer un appel téléphonique, a immédiatement déclenché une avalanche de blagues en ligne.

« La situation était si grave que Spider-Man a dû appeler les Avengers », a écrit un internaute. Un autre a préféré viser un méchant emblématique de la saga : « le Bouffon Vert a lâché une bombe ».

Un troisième a détourné la célèbre formule du personnage, sur les réseaux sociaux : « une grande odeur implique de grandes responsabilités ».

Aucun coupable n'a été identifié à ce jour. Le personnel du cinéma affirme ne pas savoir qui pourrait être à l'origine de l'incident, et l'établissement n'a publié aucune déclaration publique sur l'affaire. Deux hypothèses circulent : la personne aurait fait exploser une bombe puante par plaisanterie, ou n'aurait tout simplement pas réussi à atteindre les toilettes à temps.

Le film pulvérise le record d'ouverture d'Avengers: Endgame

L'incident tombe alors que Brand New Day traverse l'un de ses meilleurs moments commerciaux. Le quatrième film de Tom Holland dans le rôle de l'homme-araignée a réalisé un week-end d'ouverture record aux États-Unis, avec 360 millions de dollars de recettes, dépassant le précédent record détenu par Avengers: Endgame.

À l'échelle mondiale, le film reste en deuxième position derrière Endgame, avec 932 millions de dollars de recettes, ce qui en fait le film le plus rentable de l'année jusqu'à présent. Il est projeté pour franchir le seuil du milliard de dollars dans les prochains jours, un succès qui accroît la pression sur [Avengers: Doomsday], attendu en décembre.

Le film n'est pas encore sorti en version IMAX. Ces projections doivent ouvrir le 7 août 2026, où Brand New Day rejoindra The Odyssey de Christopher Nolan, dont les copies IMAX 70MM doivent rester à l'affiche jusqu'à mi-septembre.