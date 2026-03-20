Trois millions et demi d'années sous terre, et Little Foot commence enfin à révéler ses secrets. Une équipe internationale de chercheurs vient de franchir une étape importante dans l'étude des origines humaines et sur la préhistoire au global, en proposant une reconstitution numérique inédite du visage de ce fossile d'Australopithèque vieux de 3,7 millions d'années. Cette avancée, rendue possible par des technologies d'imagerie de pointe, éclaire sous un jour nouveau les dynamiques de l'évolution à une période encore mal comprise.

Découvert dans les grottes de Sterkfontein, en Afrique du Sud, dans les années 1990 Little Foot est considéré comme l'un des squelettes d'hominidés les plus complets jamais découverts. De quoi rivaliser, sur le papier, avec la célèbre « Lucy », mais avec un potentiel analytique bien plus important. Mais jusqu'ici, un frein persistait : son crâne, écrasé et déformé par des millions d'années rendait toute reconstitution faciale hasardeuse et limitait jusqu'ici les analyses morphologiques fiables. Il aura fallu plus de cinq ans de travail pour contourner cet obstacle. Les chercheurs ont d'abord numérisé le crâne de Little Foot grâce au synchrotron britannique Diamond Light Source, avant de passer à une phase de reconstruction virtuelle. À l'aide de méthodes semi-automatisées et de puissants calculateurs, chaque fragment osseux a été isolé, repositionné et corrigé. La résultat se traduit par une réplique 3D d'une précision de 21 microns, véritable double numérique du fossile original.

Une approche qui rappelle celles de restaurations numériques utilisées dans l'industrie culturelle. On ne répare alors plus la matière, mais on reconstruit l'information. Et dans le cas de Little Foot, cela donne une modélisation allant au-delà de la simple « photo », c'est un fossile numérique désormais mesurable, comparable et exploitable à des fins scientifiques. Les premières analyses mettent en avant des orbites larges et une architecture faciale qui, sans surprise, s'éloignent des standards humains modernes. Plus intéressant encore, ces traits rappellent davantage certains Australopithèques d'Afrique de l'Est que des spécimens sud-africains plus récents.

Reconstitution du visage de Little Foot

Une avancée importante

Un détail de prime abord anodin, mais qui vient remettre en question une lecture trop linéaire de l'évolution. Loin d'un découpage géographique net, le continent africain apparaît alors comme un espace plus dynamique que l'on ne le pensait, traversé par des populations aux trajectoires entremêlées. Au-delà de la découverte morphologique de Little Foot, l'enjeu est plus important. La reconstitution du visage, n'est pas seulement esthétique, elle permet d'analyser d'autres éléments comme la respiration, l'alimentation ou la vision. La taille des orbites de Little Foot pourrait alors refléter des adaptations spécifiques à l'environnement ou au comportement. Reste que cette avancée n'est qu'une nouvelle étape. La boîte crânienne de Little Foot demeure partiellement déformée et pourrait, à terme, livrer d'autres indices précieux sur l'évolution cérébrale.

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