Une Smart vert fluo, deux fours à 800°C et 50 pizzas par jour vendues à New York : comment un père au chômage a transformé sa petite voiture en pizzeria la plus insolite de la ville.

Bradley Alvelo a transformé sa Smart, d'un vert brillant repérable de loin, en ce qu'il présente comme la pizzeria la plus petite de New York. L'engin roulant porte un nom : Pizza Pod NYC. De l'habitacle sortent, plusieurs fois par jour, des pizzas cuites à même la voiture.

L'idée remonte à trois ans, quand Alvelo, alors âgé de 38 ans, a perdu l'emploi qu'il occupait depuis 2011, peu avant la naissance de son premier enfant. Il n'a pas pu toucher d'allocations chômage. Diplômé du Culinary Institute of America, le fondateur de Pizza Pod NYC avait jusque-là travaillé dans la restauration collective, notamment en collaboration avec des entreprises comme la NFL, lors d'événements organisés par la Bourse de Wall Street.

Il raconte s'être lassé de ce cadre, expliquant dans un entretien à CNBC que cuisiner avait commencé à lui sembler moins personnel, que dans les cantines d'entreprise, on peut préparer un repas incroyable pour certaines des personnes les plus puissantes du monde sans jamais les voir en profiter, et qu'il s'est rendu compte que ce contact lui manquait.

Deux fours à 800°C dans un espace grand comme une voiture

Sans capital pour ouvrir un restaurant classique, Alvelo a lancé son activité début septembre 2025 avec le matériel qu'il possédait déjà, complété au fur et à mesure. La Smart abrite deux fours électriques d'environ 1 600 watts chacun, capables de monter à environ 800°C, alimentés par un générateur Honda relié par des câbles à haute puissance.

S'y ajoutent une zone de mise en place, sauces, basilic, semoule, ustensiles et boîtes d'emballage, le tout logé dans un espace où chaleur, câbles et stocks doivent cohabiter.

La pâte, elle, n'est jamais préparée dans la voiture. Elle est confectionnée dans une cuisine commerciale externe, puis fermentée 72 heures en chambre froide professionnelle. Pour le lavage et la réfrigération, Pizza Pod NYC s'appuie sur Dreamtalk, une structure qui met à disposition éviers et systèmes de froid.

Sur les imprévus, Alvelo est direct : il explique que gérer une activité aussi petite signifie ne pas avoir de service vers lequel se tourner quand quelque chose ne va pas. Il raconte qu'un jour, le générateur est tombé en panne pendant que des pizzas cuisaient et que des clients affamés attendaient : il a branché l'un des fours directement dans la voiture, le temps de terminer la cuisson.

L'investissement de départ s'élève à environ 1 800 dollars, dont 1 000 dollars pour le four, poste le plus lourd, et 800 dollars pour le générateur. Ce dernier consomme pour environ 50 dollars d'essence par semaine. Ces montants ne couvrent ni les matières premières, ni les boîtes, ni les assurances, ni l'entretien du véhicule.

Le menu compte neuf pizzas, vendues entre 16 et 20 dollars, pour un coût d'ingrédients moyen de 4 à 5 dollars par pizza. Alvelo en produit environ 50 par jour, et la pepperoni reste la plus demandée. Après presque un an d'activité, le chiffre d'affaires mensuel moyen atteint 12 000 dollars, un montant brut auquel il faut encore soustraire carburant, énergie, pâte, réfrigération, cuisine commerciale, emballages, entretien et taxes avant d'obtenir un bénéfice réel.

Alvelo tient à ce que le succès de Pizza Pod ne repose pas seulement sur l'attrait de la voiture. Il affirme que des clients arrêtés par curiosité au départ sont devenus des habitués qui reviennent avec des amis, ce qu'il décrit comme la partie du métier qu'il préfère.