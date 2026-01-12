Cette série de films de fantasy est l'une des meilleures de toutes l'histoire, tous ses films sont bien notées. C'est même une franchise culte pour beaucoup de fans et pourtant bien plus discrète que d'autres licences du même studio.

Les franchises au cinéma, ça rapporte, mais ça peut également être un problème. On le voit avec Marvel chez Disney, ou encore récemment avec Avatar 3. Bien souvent, après un premier film réussi, les suites peinent à faire mieux. C'est en tout cas ce qui est désormais ancré dans la croyance collective. Du coup, la plupart des suites commencent déjà perdantes aux yeux des spectateurs et c'est encore plus vrai avec les films d'animation dont les licences sont essorées jusqu'au bout. Peu de franchises arrivent à être constantes, sauf une. Une trilogie de fantasy qui a cartonné du premier jusqu'au 3e film avec une recette très efficace et sans fausse note.

Une saga de fantasy qui a marqué l'histoire de l'animation

Non, Disney n'y est pour rien. C'est DreamWorks, papa de Kung Fu Panda ou encore Shrek, qui est à l'origine d'une des sagas de fantasy les plus populaires, appréciées et mieux notées de l'histoire. La série débute en 2010 alors que DreamWorks est en plein boom, mais souffre déjà d'une réputation de rouleau compresseur qui a tendance à presser ses franchises jusqu'à la dernière goutte, Shrek en tête justement.

Sans crier gare, un certain Dean DeBlois, alors connu pour avoir donné naissance à Lilo & Stitch chez Disney, nous sort son nouveau bébé : Dragons (How to Train Your Dragon dans sa version originale). Un film de fantasy qui s'inspire de l'univers des viking et leur mythologie autour des dragons. Il nous raconte alors l'histoire d'un jeune homme, Harold, qui cherche à faire ses preuves dans son village de vikings et finit par se prendre d'amitié avec un petit dragon, Krokmou. Un film de prime abord parfaitement banal, mais qui va en réalité lancer une franchise juteuse et surtout de qualité.

Plus fort que Shrek ou Kung Fu Panda

Ce premier film est un succès immédiat au box-office mais aussi du côté des critiques. Il prouve une fois de plus que la fantasy cartonne. Sur Rotten Tomatoes, il écope tout de même d'une note quasi parfaite de 99 % pour plus de 200 critiques, et 91 % du côté des spectateurs. L'histoire d'Harold et son dragonnet touche tout le monde. Le film arrive habilement à soigner la construction de ses personnages et les liens qui les unissent tout en assurant le spectacle. La fin est également parfaite, faisant du film un épisode qui se suffit à lui-même. Un nouvel opus est annoncé quelques années plus tard, et là les premières inquiétudes se sont fait sentir. La réputation de DreamWorks revient sur la table, les suites de Shrek hantent encore certains fans et l'on a du mal à voir ce qu'il pourrait bien être raconté d'intéressant dans ce Dragons 2.

Voici toutes les notes de tous les films selon Rotten Tomatoes :

le premier film de 2010, Dragons : 99% (critiques) - 91% (spectateurs)

: 99% (critiques) - 91% (spectateurs) Dragons 2 : 92% (critiques) - 90% (Spectateurs)

: 92% (critiques) - 90% (Spectateurs) Dragons 3 Le Monde Caché : 90% (critiques) - 87% (spectateurs)

Tous les films Dragons sont une réussite, la fantasy cartonne

Grossière erreur ! Dean DeBlois réussit à nous servir une suite que beaucoup considèrent même comme meilleure que le premier. Dragons 2 épouse toujours la fantasy avec amour et se concentre encore plus sur ses personnages cette fois, avec un Harold plus âgé et donc forcément un peu plus adulte. Une fois de plus, le film est un succès commercial et critique, prouvant qu'il est possible de faire de bonnes suites, même avec de la fantasy. Un genre qui fait souvent passer le grand spectacle avant les émotions, là où Dragons trouve un équilibre presque parfait.

Jamais deux sans trois, Dean DeBlois récidive en 2019 avec Dragons 3, film de fantasy toujours que beaucoup pensaient alors opportuniste mais qui, une fois de plus, met les bouchées doubles pour déjouer les prédictions. Cette fois, le film se concentre surtout sur les dragons en les faisant passer au premier plan et en développant leur mythologie, en humanisant même un peu leur relation et leur évolution. Ça fonctionne parfaitement, une idée de génie selon certains. Finalement, Dean DeBlois aura réussi un travail presque parfait avec sa licence de fantasy. Une trilogie qui, on l'espère, en inspirera d'autres.

Les seuls petits ratés n'ont rien à voir avec la série originelle

Évidemment, Dragons étant un succès fou, surtout auprès des jeunes, des projets secondaires ont vu le jour. Tout d'abord une série d'animation, forcément moins qualitative, mais non moins suffisante pour divertir nos jeunes, mais aussi des jeux vidéo, pas franchement marquants. Au final, ce n'est pas au cinéma que la franchise est essorée, mais partout ailleurs. Dragons ne se prendra les pieds dans le tapis qu'avec son remake en live action, pourtant chapeauté par Dean DeBlois lui-même.

Non pas que le film soit foncièrement mauvais, vu qu'il reprend à la lettre ce qu'il se passe dans le film d'animation originel. C'est simplement que l'on n'y voit pas forcément l'intérêt, d'autant que la trilogie est très récente finalement, Dragons 3 étant sorti en 2019. Il n'en reste pas moins que la série Dragons mérite clairement d'être vue, et surtout de servir d'exemple. Les suites ne sont finalement pas le problème, mais c'est bien la façon dont on les traite qui importe.