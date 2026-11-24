Saturnino, le bébé éléphant de mer de Mar del Plata, a-t-il été repéré à Mar Chiquita ? La biologiste tranche à 99,9 % mais une question demeure : qui est vraiment cette femelle filmée entre les rochers ?

Natalia Martino, biologiste au Département des ressources naturelles et des gardes-parcs de la municipalité de Mar del Plata, affirme qu'il ne s'agit pas du petit. Interrogée par le média argentin Ahora Mar del Plata après avoir visionné une vidéo devenue virale, elle écarte formellement l'hypothèse selon laquelle l'éléphant de mer filmé à Mar Chiquita serait Saturnino, le jeune animal né à Mar del Plata et dont la trace avait été perdue depuis plusieurs jours.

Une femelle repérée entre les rochers de Mar Chiquita

Martino confirme qu'un éléphant de mer se trouve bien dans le secteur, mais précise qu'il s'agit d'une femelle. Les images, selon elle, ne sont pas totalement concluantes, faute de référence claire pour évaluer la taille de l'animal. D'après la taille perçue et la coloration, elle évalue néanmoins à 99,9 % la probabilité qu'il ne s'agisse pas de Saturnino.

Après avoir consulté un collègue sur les spécimens recensés dans la zone, la biologiste a pu affiner son diagnostic : deux femelles éléphants de mer fréquentaient le secteur, l'une à Playa Dorada, repartie depuis, l'autre toujours présente entre les pierres de la zone surnommée Marchi. C'est très probablement cette dernière qui apparaît dans la vidéo, selon elle.

Une naissance jugée historique le 16 octobre 2026

Saturnino est né le 16 octobre 2026 sur la plage de La Perla, face à l'historique Instituto Saturnino Unzué, qui lui a donné son nom. Un fonctionnaire de la Defensa Civil présent ce jour-là avait aussi proposé Alfredito, sans que le surnom ne s'impose.

Sa mère, baptisée Perla par les riverains, a mis bas à un endroit où il est rare qu'une femelle choisisse de le faire. Pour Martino, qui s'était confiée à Clarín, cette naissance représente un fait historique : les éléphants de mer passent par la côte de Mar del Plata, mais en nombre bien moindre que les otaries qui y vivent toute l'année.

Dès la confirmation de la naissance, la Defensa Civil a mis en place un dispositif, rejoint par les gardes-parcs et l'Ente Municipal de Servicios Urbanos. Un périmètre d'environ 100 mètres a été délimité par des rubans autour de la mère et de son petit. Les spécialistes ont identifié dès le premier jour le principal danger : non pas les visiteurs, mais les chiens en liberté.

Vingt-quatre jours d'allaitement avant un sevrage brutal

L'allaitement a duré 24 jours, de façon continue, selon Martino, sans interruptions, sans situations abruptes ou de stress ayant provoqué un éloignement de la mère. Né avec un poids de 35 à 40 kg, Saturnino prenait kilogrammes par jour grâce à un lait très riche en matières grasses ; début novembre 2026, il pesait déjà entre 150 et 180 kg, d'après la Fundación Fauna Argentina.

Pendant ce temps, Perla s'affaiblissait : les femelles ne se nourrissent pas durant la lactation et vivent sur leurs réserves. Martino a raconté que sa silhouette était différente, totalement distincte de celle qu'elle avait à son arrivée sur la plage.

Le 4 novembre, la mère est entrée dans l'eau comme pour inviter son petit ; ils ont nagé ensemble près d'une heure avant de ressortir deux plages plus au nord. Au vingt-quatrième jour, Perla a brusquement cessé d'allaiter et a repris la mer pour se nourrir, muer et récupérer ses forces. Elle n'est pas revenue.

Les chiens, principal risque identifié dès le premier jour

Livré à lui-même, Saturnino a dû apprendre à nager dans les vagues et surtout à chasser, avec pour seule réserve sa graisse accumulée. Il a commencé à changer de pelage, passant du manteau sombre du nouveau-né à une teinte plus claire, et s'est progressivement déplacé vers le nord, jusqu'à la zone du Museo MAR à la mi-novembre.

C'est là qu'un épisode a inquiété : une vidéo tournée à Playa Daprotis montrait une femme promenant ses chiens près du petit, qui se sont approchés en aboyant avant que Saturnino ne se jette à l'eau. Chaque fuite de ce type lui fait dépenser une énergie qui lui fait ensuite défaut, un risque réel pour un animal tout juste sevré et ne sachant pas encore se nourrir seul, selon l'organisation WCS Argentina.

L'équipe de surveillance l'avait vu se reposer près d'une digue avant de le perdre de vue ; une nouvelle vidéo l'a finalement montré se reposant tranquillement, comme si rien ne s'était passé. Juan Lorenzani, de la Fundación Fauna Argentina, préfère rester prudent et dit vouloir ne rien tenir pour acquis.

Une présence de plus en plus fréquente sur la côte

Depuis une décennie, les éléphants de mer apparaissent plus souvent sur les plages de Mar del Plata, Necochea et Quequén, et les naissances hors des colonies se multiplient. WCS Argentina y voit un possible lien avec la grippe aviaire qui a touché la colonie de Península Valdés en 2023, ainsi qu'avec le changement climatique.

Les autorités municipales recommandent de se tenir à au moins 20 mètres de l'animal, de tenir les chiens en laisse, de ne pas le toucher ni le nourrir, et de signaler tout problème à la Defensa Civil, la Prefectura, les maîtres-nageurs ou la Fundación Mundo Marino.

Les spécialistes estiment que Saturnino pourrait rester dans la zone jusqu'à trois mois avant de rejoindre, comme sa mère, des eaux plus au sud, Mar del Plata se situant quasiment à la limite nord de la présence habituelle de l'espèce.