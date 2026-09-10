Un jean simple, une chemise unie... et pourtant, ce choix vestimentaire en dirait long sur votre façon de penser. Une spécialiste révèle le système caché derrière le style des personnes les plus brillantes.

« Après des années à travailler avec des dirigeants de premier plan, des producteurs et des cadres très performants, le schéma que je vois le plus souvent n'est pas une seule couleur, c'est un système », explique Michelle Lewis, spécialiste de la psychologie des couleurs, dans un entretien accordé au média Parade. Selon elle, les personnes très intelligentes ont tendance à s'habiller avec des tons neutres, ancrés par une couleur d'accent forte et choisie volontairement.

Ce constat, tiré de son expérience auprès de profils très performants, dessine un mode de fonctionnement plutôt qu'une simple préférence esthétique. Le noir, le gris, le blanc ou le beige reviennent souvent comme base, une manière selon elle de concentrer l'attention sur la personne plutôt que sur la tenue elle-même.

Ce schéma s'accompagne d'un autre trait récurrent : le minimalisme. Vêtements sobres, coupes nettes, peu d'accessoires voyants. Un blazer bien ajusté, une chemise unie, un jean simple : ce sont des pièces qui traversent les saisons sans jamais vraiment se démoder.

Pour Steve Keating, expert en leadership cité par le média Mannheim24, ce choix traduit une rigueur qui dépasse largement la garde-robe. « Quiconque prête attention aux petits détails signale qu'il agit aussi avec soin pour ce qui est important. Quiconque les ignore perd en crédibilité », affirme-t-il.

Le confort d'abord, la psychologie des couleurs ensuite

Une étude menée par la plateforme Unbound montre que plus de 81 % des personnes interrogées privilégient la sensation de confort au prix ou à la mode. Un choix qui, loin d'être anodin, réduirait les distractions physiques et laisserait davantage de ressources mentales disponibles pour penser.

La couleur, elle, n'est jamais neutre non plus. La psychologue clinicienne Rachel Goldman rappelle que les teintes influencent directement le bien-être et le comportement : le bleu évoquerait l'intelligence, la stabilité et la confiance, le noir l'autorité et l'élégance, le blanc la clarté et le besoin de contrôle.

Michelle Lewis va plus loin. Pour elle, la façon de traiter le choix des couleurs est profondément liée à l'intelligence. Elle peut révéler si une personne est introspective ou tournée vers l'action, si elle réfléchit avant de parler ou se laisse guider par l'instinct, et à quel point elle est à l'aise avec la complexité et la nuance.

Les couleurs environnantes joueraient aussi sur la concentration, la vitesse de traitement de l'information et la créativité. Les personnes très intelligentes régleraient ainsi ces paramètres pour soutenir leur manière de penser, sans que cela relève d'un calcul conscient à chaque fois.

Reste que ces observations, aussi précises soient-elles, ne prétendent pas transformer une penderie en test de quotient intellectuel. Elles décrivent une cohérence, pas une mesure. Sur ce point au moins, le chiffre d'Unbound ne souffre d'aucune ambiguïté : les personnes choisissent d'abord ce qui les met à l'aise.