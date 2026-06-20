Le 17 juin 2026, un spectacle céleste rare a captivé des milliers de personnes : la Lune et Vénus presque fusionnées dans le ciel.

Dans la nuit du 17 juin 2026, la Lune et Vénus se sont rapprochées dans le ciel, une conjonction qui a retenu l'attention des astronomes amateurs comme du grand public. Les longues soirées de juin favorisaient l'observation. Le phénomène était surtout visible à partir de 23 heures, vers le nord-ouest, où Vénus, la brillante « étoile du Berger », apparaissait tout près de la Lune en un point éclatant.

Une vue privilégiée sur le ciel

Ce soir-là, des observations ont été rapportées depuis plusieurs localités : Marneffe, Grivegnée, Hotton, Bruxelles, Ham-sur-Heure, Nivelles et Butgenbach. Sur les réseaux sociaux, en particulier la page Facebook « RTBF Ciel partagé », les habitants ont publié de nombreuses photos. En Belgique, l'observatoire de la Fosse à Manhay, proche de la province de Luxembourg, a servi de point de rassemblement, notamment pour Pierre Ponsard, de la Société astronomique de Liège. Il a décrit son observation comme « extraordinaire ».

L'astre était aussi visible dans certains pays comme le Canada et les États-Unis, où une occultation s'est produite. Vénus, souvent observable à l'œil nu en soirée et à l'aube, s'est retrouvée cette nuit-là au plus près de la Lune. Le mois précédent, les deux astres restaient trop éloignés l'un de l'autre.

Source : RTBF

Vénus et ce qui la rend particulière

L'astrophysicienne Yaël Nazé explique dans RTBF que « Vénus, en fait, ne s'éloigne jamais très fort du Soleil, simplement parce que son orbite est à l'intérieur de l'orbite terrestre ». Elle rappelle que la planète présente des conditions très hostiles : une surface à 460 °C, une atmosphère épaisse composée surtout de CO2 et un effet de serre extrême lié à un passé volcanique intense. Vénus reste aussi le troisième objet le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune, ce qui en fait un sujet d'étude pour les chercheurs.

Ce que les gens en ont pensé

De nombreux observateurs, professionnels et amateurs, ont parlé d'un « magnifique spectacle » et ont partagé leurs photos sur les réseaux sociaux. Les commentaires allaient du « Waw ! » au « impressionnant spectacle ». Les images se sont multipliées, sur la page Facebook « RTBF Ciel partagé » comme ailleurs, signe de l'intérêt du public pour ce type de phénomène.