Une caméra cachée à Tanjung Puting a capturé du jamais-vu : une mère léopard tacheté de Bornéo et ses deux petits. Une preuve rare que cette espèce menacée s'y reproduit encore.

Une caméra à déclenchement automatique a saisi une scène inédite dans le parc national de Tanjung Puting : une mère léopard tacheté de Bornéo guidant deux petits à travers la végétation, raconte The Cool Down. Jamais ce comportement n'avait été enregistré dans ce parc protégé. Jusqu'ici, l'espèce n'y avait été observée que sous forme d'individus isolés. Les images, tournées en avril 2024, apportent donc la première preuve directe que l'espèce s'y reproduit.

Dans la vidéo, l'un des petits s'arrête, se retourne et fixe l'objectif un instant avant de repartir. La séquence a été partagée publiquement par l'Orangutan Foundation et le parc national de Tanjung Puting, qui la présentent comme la première documentation d'une femelle accompagnée de deux petits dans cette forêt.

Une espèce rare dont peu de jeunes survivent

Le léopard tacheté de Bornéo, dont le nom scientifique est Neofelis diardi borneensis, compte parmi les félins sauvages les plus rares d'Asie du Sud-Est selon des groupes de conservation. L'espèce présente un faible taux de recrutement : relativement peu de jeunes survivent assez longtemps pour rejoindre la population reproductrice.

Voir une femelle accompagnée de deux petits laisse penser qu'au moins une partie de Tanjung Puting soutient l'intégralité du cycle reproductif de l'espèce, et pas seulement un habitat de passage.

L'animal vit aussi bien dans les arbres qu'au sol, où il chasse singes, cerfs, cochons, oiseaux et reptiles. Sa longue queue lui sert à garder l'équilibre en hauteur, tandis que ses pattes larges, ses griffes acérées et ses chevilles flexibles lui permettent de descendre les troncs tête la première.

Comparé à son cousin continental, le léopard tacheté de Bornéo arbore une fourrure gris plus foncée et des taches en forme de nuages plus petites, remplies de davantage de marques internes. Selon le Felidae Conservation Fund, il possède aussi les canines les plus longues par rapport à la taille du corps de tous les félins vivants, avec des crocs pouvant atteindre environ 5 centimètres chez les adultes.

Une recherche génétique publiée en 2007 avait déjà établi que le léopard tacheté de la Sonde constituait une espèce distincte du léopard tacheté continental. Le léopard de Bornéo forme l'une des branches de cette lignée insulaire, aux côtés de celui de Sumatra.

L'espèce reste sous pression à cause de la déforestation et de la fragmentation de son habitat à travers Bornéo. Des groupes de conservation évaluent la population entre 5 000 et 11 000 individus à Bornéo, et entre 3 000 et 7 000 à Sumatra, des chiffres difficiles à établir précisément tant l'animal se laisse rarement observer.

La perte de forêt a réduit son territoire favorable, ce qui rend les zones protégées comme Tanjung Puting de plus en plus importantes pour sa survie.

Les caméras à déclenchement automatique permettent justement de documenter la présence et le comportement d'espèces sans les déranger, dans des forêts où la visibilité est faible et où les animaux évitent le contact humain. Les enregistrements précédents à Tanjung Puting avaient déjà capturé des léopards tachetés, mais toujours en tant qu'individus solitaires, jamais accompagnés de petits.

Ces images sont présentées comme l'un des signes les plus clairs à ce jour que les actions de conservation menées dans le parc contribuent à maintenir le léopard tacheté de Bornéo dans son environnement naturel. Il ne s'agit pas d'un simple aperçu rare d'un félin insaisissable, mais d'un enregistrement d'une mère élevant ses petits dans une forêt protégée de Bornéo.