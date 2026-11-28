Une simple lumière clignotante suffit-elle vraiment à prévenir qu'on est filmé en pleine rue ? L'Allemagne attaque Meta et Luxottica, les Pays-Bas emboîtent le pas. L'affaire des Ray-Ban connectées prend une tournure judiciaire inattendue.

La Federación Alemana de Asociaciones de Consumidores (vzbv) a déposé une plainte contre Luxottica Group le 23 novembre 2026 devant le Kammergericht, le tribunal supérieur de Berlin. Il s'agit d'une action en cessation, visant à faire stopper une pratique commerciale jugée contraire à la réglementation européenne sur la protection des données.

La plainte figure désormais dans le registre des actions collectives des associations de consommateurs. Luxottica fabrique et commercialise les lunettes Ray-Ban Meta, équipées de caméras et de microphones. Selon Infobae, la boutique en ligne de la marque n'avertit pas l'acheteur qu'en filmant des tiers, il peut devenir lui-même responsable du traitement de données personnelles au regard du règlement européen.

La fédération estime en outre que la conception même du produit empêche de respecter les obligations qui en découlent, notamment informer les personnes filmées. Conclusion de l'organisation : ces lunettes ne peuvent être utilisées dans l'espace public sans risquer d'enfreindre la norme, sachant que les autorités de protection des données peuvent imposer des amendes.

Meta accusé de publicité trompeuse

Le vzbv a également annoncé avoir engagé une procédure contre Meta, après lui avoir adressé, comme à Luxottica, une mise en demeure restée sans engagement d'abandonner les pratiques contestées. L'organisation reproche à l'entreprise américaine une publicité trompeuse : son site laisserait entendre que toutes les fonctions annoncées peuvent être utilisées sans problème dans la vie quotidienne, alors que la fédération juge quasiment impossible de le faire légalement sur la voie publique.

Le vzbv conteste aussi le respect du principe de protection des données dès la conception, inscrit à l'article 25 du règlement européen. Le point central reste le signal d'enregistrement : une petite lumière blanche clignotante. Ramona Pop, directrice du vzbv, a déclaré qu'une petite lumière blanche clignotante de quelques millimètres seulement ne suffit pas à indiquer aux personnes présentes dans les espaces publics qu'elles sont filmées.

Les personnes filmées, selon elle, ne savent ni quelles données sont traitées ni à quelle fin, et ne peuvent pas savoir si elles servent à entraîner des systèmes d'intelligence artificielle, ni exercer efficacement leur droit d'opposition.

Les tribunaux devront trancher si les informations de la boutique en ligne et la publicité respectent la loi. Le communiqué du vzbv ne contient aucune réponse de Meta ni de Luxottica.

Une réforme réclamée au gouvernement fédéral

Le vzbv appelle aussi la politique à agir. Son argument : les fabricants conçoivent les produits mais ne traitent pas toujours eux-mêmes les données recueillies, ce qui fait qu'ils échappent au statut de responsable du traitement au regard du règlement actuel.

L'organisation demande que les fabricants soient eux aussi obligés de concevoir des dispositifs protégeant la vie privée, avec des réglages réduisant la collecte de données et des fonctions d'enregistrement clairement visibles. Elle demande au gouvernement fédéral de défendre cette position dans la réforme en cours du règlement européen sur la protection des données.

Pour Ramona Pop, les produits doivent être conçus de manière à permettre aux gens de les utiliser en respectant les normes de protection des données, tout en continuant à protéger les droits des tiers.

La contestation ne s'arrête pas à l'Allemagne. Le jeudi 26 novembre 2026, des organisations de consommateurs et de défense des droits numériques ont saisi la justice d'Amsterdam pour demander la suspension de la commercialisation des mêmes lunettes aux Pays-Bas. Dans ce dossier, Meta a nié utiliser les enregistrements d'utilisateurs européens pour entraîner ses systèmes d'intelligence artificielle, tandis qu'EssilorLuxottica a jugé disproportionnée une éventuelle interdiction de vente.