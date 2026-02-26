Bien décidé à rester dans les tendances, LEGO s’apprête à lancer sa plus grande innovation à ce jour avec LEGO Smart Play, qui promet une expérience encore plus immersive.

Tandis que nous approchons doucement mais sûrement du centième anniversaire de LEGO, s’il y a bien un constat qui reste indéniable, c’est la façon dont la marque a su s’imposer comme l’une des plus puissantes au monde. Mais il faut dire aussi qu’elle a su jouer sur les bons leviers, en proposant un concept amusant pour les petits comme pour les grands, tout en multipliant les partenariats avec les plus grandes franchises de la pop-culture. Et surtout, LEGO nous prouve aujourd’hui encore qu’elle est également capable d’évoluer avec son temps.

LEGO lance sa prochaine et sa plus grande innovation à ce jour

En effet, à l’occasion du CES 2026, la marque a annoncé sa prochaine innovation technologique avec LEGO SMART Play, qu’elle décrit d’ores et déjà comme sa « plus grande évolution depuis toujours ». Mais quelle est-elle exactement ? Il s’agit en fait d’une technologie regroupant trois éléments, parmi lesquels notamment la SMART Brique, capable de réagir aux mouvements, aux contacts, et plus encore. Elle est également capable de détecter les SMART Tags et les SMART Minifigurines, dont l’objectif est alors de « donner vie aux constructions ».

Car grâce à ces dernières, les SMART Briques sont désormais en mesure de comprendre quels types d’objets elles sont amenées à être, et donc par extension quels types de sons, d’ambiances ou de réactions elles sont supposées produire. « Conçu pour inspirer les enfants, LEGO SMART Play transforme leurs idées imaginaires en réalité, donnant vie à leurs créations avec des moments de surprise et de découverte » indique la compagnie à ce sujet, tout en promettant des « expériences de jeu interactives pleines d’exploration et d’histoires imaginatives ».

Développée par l’équipe Creative Play Lab du groupe, LEGO Smart Play embarque alors « plus de vingt innovations mondiales brevetées », dont le cœur est représenté par la SMART Brick, elle-même alimentée par une puce faite sur-mesure et plus petite qu’un LEGO standard. « [Elle] regorge de technologies qui donnent vie au jeu, avec notamment des capteurs, des accéléromètres, des capteurs de lumière, un capteur sonore, un haut-parleur miniature, et bien plus encore » indique la firme, qui souligne également la présence d’un système de chargement facile.

Une nouveauté soutenue par trois nouveaux sets Star Wars

Et la meilleure nouvelle dans tout cela ? Il n’y aura pas besoin d’attendre bien longtemps avant de pouvoir profiter de cette nouveauté, puisque les premiers sets alimentés par la technologie LEGO Smart Play débarqueront dès le 1er mars 2026. Mieux encore, ils feront assurément plaisir aux fans de pop-culture, puisqu’ils seront alors sur le thème de Star Wars, avec un set dédié à Dark Vador, un set dédié à Luke Skywalker, et un set dédié au célèbre duel ayant opposé les deux personnages dans Le Retour du Jedi en 1983.

« Depuis plus de 90 ans, le groupe LEGO stimule l’imagination et la créativité des enfants du monde entier. À mesure que le monde évolue, nous évoluons également, en innovant pour répondre aux besoins de chaque nouvelle génération en matière de jeux » a alors déclaré Julia Goldin, directrice produit et marketing du groupe LEGO, pour l’occasion. « LEGO Smart Play est le prochain chapitre passionnant de notre LEGO System-in-Play, et nous sommes très heureux de pouvoir le présenter au monde entier à cette échelle ».

Un enthousiasme largement partagé par Tom Donaldson, vice-président et directeur de Creative Play Lab, qui se réjouit d’allier « créativité, technologie et narration pour rendre la construction de mondes et d’histoires encore plus captivante sans écran » grâce à LEGO Smart Play. « Nous sommes convaincus que nous établissons une nouvelle norme en matière d’expériences interactives et imaginatives, et nous sommes impatients de voir cette innovation entre les mains des enfants lors de son lancement cette année ». Rendez-vous d'ici une petite poignée de jours, donc.







Source : LEGO