Pour le plus commun des mortels, passer un entretien d’embauche représente toujours un véritable calvaire. Outre la préparation préalable que cela nécessite, cela représente aussi et surtout généralement un intense moment de stress pour le candidat, bien conscient que la moindre petite erreur peut potentiellement lui coûter le job de ses rêves. Mais il y a des secteurs où les entretiens d’embauche sont définitivement plus fun que les autres. Et cet utilisateur Reddit nous le prouve en nous contant l’histoire de son entretien… pour LEGO.

Chez LEGO, on fait des entretiens pas comme les autres

Cette histoire, c’est celle de Zealousideal-Many-40. Étudiant à l’université, le jeune homme travaille aussi parfois en parallèle en tant que restaurateur, un job dont il avoue toutefois s’être lassé avec le temps. Heureusement, non loin de son campus se trouve une compagnie pour laquelle il possède une grande affection : LEGO. « Alors je me suis dit : ‘Vas-y, postule’ » explique-t-il notamment sur Reddit, en précisant qu’il était alors question d’un simple poste de vendeur pour le magasin en question.

Mais chez LEGO, il n’existe visiblement pas de « simple poste ». Pour pouvoir rejoindre le groupe, un candidat doit montrer qu’il a les briques dans la peau. C’est pourquoi après avoir eu droit aux questions d’usage lors de son entretien, Zealousideal-Many-40 s’est vu mettre au défi par la direction. « Pour la deuxième partie, ils m’ont fait construire quelque chose avec le mur Pick-a-Brick [ndlr : mur où de nombreuses pièces LEGO sont disposées en vrac] » explique-t-il. Une tâche qu’il n’a alors eu que dix minutes pour accomplir.

« Je vous présente : l’explorateur trouve plus que ce qu’il n’avait espéré » ajoute néanmoins Zealousideal-Many-40, avec une photo de son œuvre à l’appui. Car heureusement pour lui, l’inspiration et la créativité étaient au rendez-vous lors de son entretien pour LEGO. « J’essayais juste de construire les ruines, puis j’ai vu la vase, et ils avaient aussi ces têtes translucides que j’ai mises à l’intérieur, ce qui a bien marché pour en faire de petites créatures » confie-t-il par exemple en réponse à l’un des internautes s’étonnant des pièces utilisées.

Une belle histoire avec une fin heureuse

Et cela s’est avéré payant ! Quelques temps plus tard, Zealousideal-Many-40 s’est en effet fendu d’un nouveau message sur Reddit, dans lequel il déclare « J’ai eu le job ! ». Il y joint alors une photo de lui-même, tout sourire aux lèvres, affublé d’un tablier LEGO et tenant fièrement sa création dans les mains. Une bien belle histoire qui aura suscité des dizaines de milliers de réactions sur le réseau social, et qui restera assurément pendant longtemps dans la tête du jeune homme. « C’est clairement l’entretien le plus fun que j’ai eu » assure-t-il. Et on comprend pourquoi.

