Travailler chez LEGO représente un rêve pour de nombreuses personnes, et s'accompagne de très jolis bonus. Un employé de la firme danoise a en effet partagé ce qu’il a reçu de son entreprise en cadeau pour ses 4 ans d'ancienneté, avec dans le lot un présent d'une valeur inestimable, incroyablement rare, que tous les collectionneurs de briques jalousent terriblement.

Un cadeau extrêmement rare pour l'anniversaire de travail de cet employé LEGO

Beaucoup de fans rêveraient d'être à la place des employés de LEGO et de pouvoir concevoir des sets à construire. D'autant qu'être employé du géant danois s'accompagne visiblement de très belles surprises, en tout cas pour les plus méritants. À l’occasion de son quatrième anniversaire d'ancienneté, un employé a ainsi partagé sur Reddit le cadeau qu'il reçu un cadeau pour ses bons et loyaux services.

La publication Reddit en question provient de l'utilisateur SpamMjolner sur le subreddit relatif à LEGO. Pour ses 4 ans dans la boîte en tant que « technicien plastique », celui-ci a ainsi reçu un paquet composé de 4 cadeaux, soit un par année d'ancienneté :

Un set Vespa 125 choisi par l'employé lui-même ;

Une petite figurine qui représente un Garde Royal Danois (l'équivalent de la célèbre Garde du Corps du Roi anglaise) ;

De la porcelaine signée Royal Copenhagen ;

Un joli bouquet de fleurs au sein duquel se cache ce qui a instantanément attiré le regard des autres utilisateurs

Dans ce joli lot de cadeaux, ce qui a surtout marqué les fans, c'est la toute petite brique dorée reposant au milieu du bouquet de fleurs. En général, LEGO réserve ce genre d'attentions très spéciales aux employés présents depuis bien plus longtemps (10, 25, 40 et 50 ans d'ancienneté). Si SpamMjolner a eu droit à un traitement aussi exceptionnel, c'est parce qu'il bouclait ses quatre années d’apprentissage chez le fabricant de jouets. Son métier s'avérait tout aussi spécial que la brique dorée que le groupe lui a offerte : c'est lui qui était en charge de créer les briques LEGO, de travailler avec des moules d'injection, de maintenir la production de tous les éléments et de veiller à ce que la qualité soit au rendez-vous.

Une brique que tous les fans veulent s'arracher

Naturellement, les commentaires du post Reddit, ont immédiatement compris à quel point cette brique dorée est rare. Il est en effet presque impossible d'en obtenir une, à moins d'être un très ancien employé de LEGO. Le petit parallélépipède doré, en version Duplo, est d'ailleurs parfois trouvable sur des sites de ventes aux d'enchères et il se négocie généralement entre 100 et 200€. Ce n'est toutefois rien par rapport à la largesse du groupe LEGO dans les années 70/80. À l'époque, il offrait en effet aux employés ayant 25 ans d'ancienneté une brique 2x4 en or massif 14 carats. On peut encore en trouver quelques traces sur la Toile, et l'objet collector est évidemment encore plus inestimable.

