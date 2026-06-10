Le Portugal lance un vaste chantier de rechargement artificiel des plages en Algarve. Avec l'érosion côtière qui s'accélère à cause de l'élévation du niveau de la mer, ce projet est nécessaire pour stabiliser le littoral avant la haute saison touristique. Il met aussi en lumière le rôle des interventions humaines pour protéger des zones côtières fragiles et les communautés qui en dépendent.

Le projet de rechargement de l'Algarve : ce qui est prévu

Le projet vise à renforcer un tronçon de littoral vulnérable long de 6,76 km entre Quarteira et Garrão, couvrant les secteurs de Trafal, Vale do Lobo, Garrão, Forte Novo et Quarteira. La méthode consiste à drainer du sable d'une zone offshore, à le transporter par navire, puis à le déposer sur les plages ciblées. L'objectif est d'élargir la zone de sable sec d'environ 37,50 mètres, pour offrir une protection naturelle plus large contre la mer, explique Ecoticias.

Le gouvernement portugais, en collaboration avec l'Agence portugaise de l’environnement (APA), supervise l'opération. Maria da Graça Carvalho, ministre de l'environnement et de l'énergie du Portugal, a insisté sur l'engagement de l'État : « Le gouvernement s'engage à garantir la sécurité des personnes et la protection du littoral. »

Le projet s'appuie sur des études poussées pour s'assurer que le sable extrait ressemble au sable naturel des plages. L'installation des conduites offshore a commencé début avril, puis l'alimentation des plages a suivi, avec une mise en plage complète attendue avant le 6 mai. L'ensemble demande une ingénierie précise, une surveillance stricte et une gestion environnementale attentive pour limiter les effets sur la nature et les activités touristiques.

La logistique joue un rôle majeur : des navires sont utilisés pour transporter environ 2 millions de tonnes de sable, avec un volume de sédiment placé de 1,38 million m³. Le coût total du projet est d'environ 14,84 millions d'euros. L'idée est de créer une protection plus "douce" contre l'érosion, plutôt que des digues ou des barrières en béton.

Le tronçon visé est particulièrement exposé au recul du trait de côte et aux épisodes météorologiques de plus en plus fréquents. Le dépôt de sable doit servir de tampon naturel, absorbant l'action initiale des vagues et protégeant ainsi les falaises et les zones urbanisées situées à l'arrière.

Le projet a une portée économique notable pour le tourisme, pilier de la région. Loulé, connue pour ses magnifiques plages d’Algarve, accueille chaque été de nombreux visiteurs à la recherche d'espace pour leurs serviettes et parasols. Au-delà de la protection des habitations et infrastructures, l'opération vise aussi à préserver les emplois et à garantir la sécurité publique.

Critiques et perspectives : limites et suite

Même si le rechargement est présenté comme une option plus verte, ce n'est pas une solution permanente. Selon les experts, il s'agit d'une course contre l'érosion qui demande une vigilance continue et une gestion sur le long terme. Des interventions antérieures, en 1998, 1999, 2006 et 2010, ont montré que, bien que provisoirement efficaces, une partie des matériaux déposés finit par être emportée au fil des ans.

Les conséquences écologiques sont aussi scrutées, notamment pour le système d’îles-barrières de la Ria Formosa si la gestion n'est pas adéquate. L'APA a déclaré que « renforcer la résilience de la côte de l’Algarve » est une priorité pour assurer une cohérence entre développement économique et conservation environnementale.