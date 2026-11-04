Absent des écrans américains sur Netflix, « Superman » cartonne pourtant dans 19 pays et truste la première place dans neuf d'entre eux. Comment James Gunn a-t-il réussi ce pari avec l'Homme d'Acier ?

« Superman », le film réalisé par James Gunn, occupe la 7e place du classement mondial des films les plus regardés sur Netflix, selon le site spécialisé FlixPatrol. Une performance notable pour un long-métrage qui n'est pourtant pas diffusé sur la plateforme aux États-Unis, où il reste réservé à HBO Max. Le film était alors en tendance sur Netflix dans 19 pays.

Dans neuf de ces nations, Superman occupait même la première place du classement Netflix local : l'Australie, la Belgique, Chypre, le Danemark, la Finlande, la Grèce, la Roumanie, la Slovénie et la Suède. Sur la plateforme, il devançait notamment « The SpongeBob Movie: Search for SquarePants ». Le classement mondial restait toutefois dominé par un autre titre, le film original Netflix « Best of the Best ».

Au box-office, Superman a cumulé 618,7 millions de dollars de recettes. Aux États-Unis, le film est diffusé en streaming sur HBO Max, plateforme où un autre film DC, « Supergirl », porté par Milly Alcock et arrivé le 10 septembre, occupait de son côté la première place mondiale selon FlixPatrol. Le Superman de David Corenswet y apparaît également.

James Gunn, de Marvel à la tête du nouvel univers DC

Avant de s'installer chez DC, James Gunn a touché à l'horreur, à la comédie et à la science-fiction. Mais ses plus grands succès au box-office restent ses films de super-héros, à commencer par la trilogie « Guardians of the Galaxy », réalisée chez Marvel Studios, où il a popularisé un groupe d'extraterrestres méconnus aux côtés d'un humain, devenus parmi les super-héros les plus célèbres au monde.

Gunn dirige DC Studios en tant que co-CEO, aux côtés de Peter Safran. Il a dévoilé les contours d'un nouvel univers partagé, le DCU, qui doit débuter avec un premier chapitre intitulé « Gods and Monsters ». Avant Superman, Gunn avait déjà réalisé la série animée « Creature Commandos », premier projet sorti dans cet univers, ainsi que la deuxième saison de Peacemaker, avec John Cena.

Superman, sorti en 2025 avec David Corenswet dans le rôle de l'Homme d'Acier, est considéré comme le premier véritable film du DCU et sa sortie la plus importante. Le long-métrage introduit la famille de personnages Superman ainsi que le « Justice Gang », présenté comme une version préliminaire de la Justice League, dans lequel figure le Green Lantern incarné par Nathan Fillion. Le film pose également les bases du voyage interdimensionnel au sein de cet univers.

La suite est déjà fixée : le prochain film du DCU, « Man of Tomorrow », doit sortir en 2027 et s'appuyer sur les fondations posées par Superman.