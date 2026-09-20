Le 25 octobre 2026, la France recule ses horloges plus tôt que d'habitude, du jamais-vu depuis six ans. Une heure de sommeil en plus, mais à quel prix pour votre corps ? La réponse pourrait vous surprendre.

Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre 2026, la France basculera à l'heure d'hiver. À 3 heures du matin, il faudra reculer les horloges de 60 minutes : il sera alors 2 heures. Ce recul offre une heure de sommeil supplémentaire, à condition d'en profiter réellement pour dormir plutôt que de simplement décaler son coucher.

Cette bascule concerne la France comme les autres États membres de l'Union européenne, précise le site Service Public. Le changement se déroule toujours durant le week-end, entre le samedi et le dimanche, pour limiter les effets sur les transports et les habitudes du quotidien. Son intérêt affiché : éviter de partir travailler dans le noir complet le matin.

Une date qui n'était pas arrivée aussi tôt depuis 2020

Le calendrier réserve une curiosité pour 2026. La règle fixe le changement d'heure au dernier dimanche d'octobre, et en 2026, ce dimanche tombe le 25, la date la plus précoce possible pour cette transition. Le média actu.fr confirme qu'il s'agit du premier jour envisageable dans ce système.

Concrètement, cette précocité ne s'était pas reproduite depuis six ans. Les années précédentes donnent la mesure de l'écart :

en 2022, le changement avait eu lieu le 30 octobre, puis le 29 octobre en 2023. En 2027, il faudra attendre le 31 octobre.

Rien de calculé derrière ce calendrier resserré de 2026 : il s'agit du simple hasard du calcul, l'heure changeant invariablement le dernier dimanche du mois.

L'habitude elle-même remonte aux années 1970, en pleine crise pétrolière. Le dispositif avait été instauré en France à la suite du choc pétrolier de 1973-1974 pour synchroniser l'ensoleillement avec les activités humaines et réduire la consommation d'électricité, alors largement produite à partir de pétrole. Depuis 1998, les dates ont été harmonisées à l'échelle européenne. Les technologies actuelles consomment pourtant beaucoup moins d'électricité qu'à l'époque, ce qui alimente les critiques sur l'utilité réelle du système.

Des études pointent en effet des perturbations du sommeil, des troubles de l'humeur et une hausse des accidents cardiovasculaires liés à ce changement bisannuel. Les enfants et les personnes âgées y sont présentés comme particulièrement sensibles, leur rythme biologique étant plus strict.

Une chercheuse en neurobiologie interrogée par Ouest-France en octobre 2025 note que l'heure gagnée peut réduire ponctuellement une dette de sommeil et avoir un effet positif sur le moral, tout en rappelant que la modification de l'exposition à la lumière perturbe l'horloge biologique et peut nuire à la qualité du sommeil.

Pour limiter cet effet, il est conseillé de décaler ses habitudes et l'heure du coucher d'environ 20 minutes plus tard dans les jours qui précèdent.

Une suppression votée en 2019, jamais appliquée

En 2018, la Commission européenne avait lancé une consultation publique sur le sujet : 84 % des répondants s'étaient déclarés favorables à l'abandon du changement d'heure. Les députés européens avaient voté en ce sens en mars 2019, avec l'objectif de mettre fin aux basculements saisonniers à partir de 2021.

Le calendrier a été bouleversé, notamment par la pandémie de Covid-19. Le dossier a été mis de côté progressivement, et aucune nouvelle échéance n'est fixée, au 16 septembre 2026, pour abandonner le dispositif. Le débat reste non tranché entre les citoyens européens, et plusieurs années seront vraisemblablement encore nécessaires avant un arbitrage définitif.

En attendant, la France continuera de vivre au rythme des deux heures de référence annuelles : l'heure d'été, qui s'installe le dernier dimanche de mars, et l'heure d'hiver, qui revient chaque dernier dimanche d'octobre. Le 25 octobre 2026 en sera la prochaine échéance.