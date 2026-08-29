96 % du disque lunaire plongé dans l'ombre terrestre, mais un horaire piège : la Lune se couche avant la fin du spectacle. Voici où vous placer avant 6 h 12 pour ne rien rater.

Dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 août 2026, une éclipse de Lune sera visible depuis la France métropolitaine. Le phénomène s'annonce particulièrement impressionnant : la Lune sera presque entièrement plongée dans l'ombre de la Terre. Selon La Chaîne Météo, il s'agira pourtant, au sens strict, d'une éclipse partielle.

La magnitude maximale atteindra environ 0,93, soit près de 93 % du diamètre lunaire recouvert par l'ombre terrestre. Rapportée à la surface du disque, cette proportion grimpe même à 96 %. Deux façons de mesurer la même éclipse, d'où ces deux chiffres qui peuvent circuler côte à côte.

Le déroulé de la nuit tient en quelques repères. Vers 3 h 23, la Lune entre dans la pénombre terrestre, un changement à peine perceptible à l'œil nu. Ce n'est que vers 4 h 33 que l'ombre commence véritablement à recouvrir le disque lunaire, rendant le phénomène nettement plus visible. Le maximum survient vers 6 h 12, avant que la Lune ne sorte totalement de l'ombre terrestre à 7 h 52.

Une Lune trop basse sur l'horizon pour tout voir

C'est là que le bât blesse. Au moment le plus spectaculaire, la Lune ne sera plus qu'à environ 8 degrés au-dessus de l'horizon, du côté ouest-sud-ouest. Elle se couchera dès 7 h 09, ce qui signifie que toutes les phases de l'éclipse ne pourront pas être observées depuis la France métropolitaine : une partie du phénomène se jouera une fois l'astre passé sous l'horizon.

D'après La Chaîne Météo, cette proximité avec le lever du Soleil pourrait gâcher une partie du spectacle. La difficulté principale reste donc la position très basse de la Lune en fin de nuit, ce qui impose de bien choisir son point d'observation. Un champ ouvert, un espace sans bâtiments ni arbres proches, conviendra mieux qu'une rue encaissée ou un balcon mal orienté. Mieux vaut aussi ne pas s'y prendre à la dernière minute.

Aucune protection oculaire n'est nécessaire, contrairement à une éclipse solaire : l'observation se fait à l'œil nu, sans risque. Des jumelles ou un télescope permettront de distinguer davantage de détails, mais rien d'indispensable pour profiter du spectacle. Reste un paramètre incontrôlable, la météo : un ciel couvert pourrait tout simplement priver les lève-tôt de la vue sur l'horizon ouest-sud-ouest.

Visuellement, la Lune ne disparaîtra pas comme lors d'une éclipse solaire. Elle s'assombrira et prendra une teinte rouge orangé, parfois rosée, selon l'état de l'atmosphère terrestre qui filtre la lumière du Soleil. L'éclipse restant partielle, le fin croissant encore directement éclairé pourra en partie masquer ces couleurs sur le reste du disque. Le bord circulaire de l'ombre projetée sur la Lune reste l'une des preuves les plus directes de la rotondité de la Terre.

Cette éclipse ne sera pas un épisode isolé. Une nouvelle éclipse de Lune est déjà annoncée pour le 18 juillet 2027, suivie d'une éclipse de Soleil qualifiée d'éclipse du siècle avec plus de six minutes de totalité, puis d'une seconde éclipse lunaire le 17 août 2027.