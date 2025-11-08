Ce film de science-fiction culte va avoir droit à une nouvelle histoire, plus de 40 ans après sa sortie. Une excellente nouvelle pour les nostalgiques qui rêvent de se replonger dans cet univers.

Quarante ans après sa sortie, The Last Starfighter s’apprête à renaître sous une forme inattendue. Pas de remake hollywoodien, ni de série télé ou de reboot à gros budget : cette fois, le retour de ce film culte de science-fiction des années 1980 passera par une bande dessinée officielle, supervisée par son créateur original.

Un film de science-fiction culte pour toute une génération

Sorti en 1984, The Last Starfighter raconte l’histoire d’Alex Rogan, un adolescent sans histoire qui découvre que sa maîtrise d’un jeu d’arcade intergalactique lui permet de devenir, dans la réalité, un pilote chargé de défendre la galaxie contre une armée extraterrestre. Réalisé par Nick Castle, que les fans d’horreur connaissent comme le tout premier Michael Myers de Halloween, le film n’avait pas connu un immense succès commercial à sa sortie, mais il a rapidement conquis une place à part dans le cœur des amateurs de science-fiction.

Avec ses effets spéciaux en images de synthèse révolutionnaires pour l’époque, The Last Starfighter a marqué les esprits. Le film se situait quelque part entre Star Wars et Tron, mêlant aventure spatiale et rêve de gamer. Malgré des recettes modestes, 28 millions de dollars pour un budget de 15 millions, il a su trouver son public. Au fil des années, il est devenu un véritable film culte, souvent considéré comme l’un des premiers à transformer un joueur en héros de science-fiction.

Un retour inattendu sous forme de comics

Après des décennies de rumeurs et de promesses non tenues, c’est finalement la bande dessinée qui offrira une suite officielle à The Last Starfighter. L’éditeur indépendant Mad Cave Studios a annoncé une collaboration avec Jonathan Betuel, le scénariste et créateur du film original, pour donner naissance à une série de comics prévue pour 2026.

Betuel, enthousiaste à l’idée de revisiter son univers de science-fiction, parle d’un projet conçu pour “élever l’histoire vers le multivers”. Une manière de dire que cette suite ne se contentera pas de prolonger l’intrigue d’origine, mais qu’elle explorera de nouvelles dimensions du monde qu’Alex Rogan avait contribué à sauver.

Le scénariste s’est entouré d’une équipe expérimentée : Paul Davidson, ancien responsable d’IDW Entertainment, supervise le projet de science-fiction, tandis que les scénaristes Deric A. Hughes et Benjamin Raab, connus pour leur travail sur The Flash, Quantum Leap ou Warehouse 13, se chargent de la narration. Les dessins seront également signés par l’artiste argentin Willi Roberts, épaulé par le coloriste Francesco Segala (G.I. Joe, The New Gods).

Source : CBR