Les enfants nés dans les années 1980 et 1990 ont grandi à une époque où la télévision occupait une place centrale dans la vie quotidienne. Au cœur de cette période, la série animée japonaise Dragon Ball a profondément marqué toute une génération. Diffusée dans des programmes populaires comme le Club Dorothée, cette œuvre a fait bien plus que divertir : elle semble avoir laissé une empreinte durable sur la psychologie de ses jeunes téléspectateurs. Selon une étude récente, dont les détails précis restent à découvrir, ces jeunes auraient développé un trait de caractère particulier, façonné par la richesse et la nuance des personnages de l’anime.

Ce que les personnages de Dragon Ball ont apporté

Dragon Ball, puis Dragon Ball Z, créés par Akira Toriyama, se distinguent par une galerie de personnages complexes. Par exemple, Piccolo, souvent vu comme antagoniste, montre une ambiguïté morale qui a pu favoriser l’empathie chez les spectateurs. Vegeta incarne le conflit intérieur : il passe de destructeur de planètes à allié de Son Goku pour une cause plus grande. Des figures comme Gohan, partagé entre un potentiel guerrier énorme et le choix d'une trajectoire académique, explorent des questions de pouvoir et de morale.

Loin des récits simplistes, les arcs narratifs de Dragon Ball offrent un relativisme moral que les enfants ont pu intégrer tôt. Comparée à des productions plus manichéennes, comme certains classiques de Disney, la série propose des dilemmes éthiques et des personnages imparfaits, ce qui peut expliquer une tendance à voir le monde avec plus de nuances à l’âge adulte.

La fiction et le développement moral

Selon la théorie du développement moral de Kohlberg, l’exposition à des situations variées et à des personnages multidimensionnels pendant les "années de construction" joue un rôle dans la formation de la morale. Au-delà de l’éducation formelle, la culture et la fiction influencent la façon dont on perçoit le monde. Pour cette génération, les aventures de Son Goku et de sa bande semblent avoir illustré concrètement des notions psychologiques comme l’empathie et la responsabilité.

Sur le site jeuxvideo.com, on lit que "l'ambiguïté morale de certains personnages a pu permettre le développement d'une mise en perspective plus complexe qu'à l'accoutumée chez les jeunes spectateurs". Cette idée résume bien l’expérience collective d’une génération exposée à des figures narratives qui ne respectent pas toujours des standards rigides.

Ce que ça a changé pour les générations et la culture

En mettant en scène des personnages comme Krilin, Petit Cœur, et Satan, Dragon Ball a captivé un public jeune (de 9 à 17 ans) et a aussi transmis sa flamme aux générations suivantes, devenant un phénomène intergénérationnel. Avec les années, cet attachement nostalgique a poussé d’anciens spectateurs à partager leur passion avec leurs enfants, perpétuant ainsi l’héritage de l’anime.

Le paysage culturel des années 80-90 a vu émerger d’autres titres majeurs de l’animation japonaise, tels que Les Chevaliers du Zodiaque, Nicky Larson, et Olive et Tom, mais c’est Dragon Ball qui semble avoir profondément bousculé les façons de penser le bien et le mal.