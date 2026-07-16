Un ciel noir d'encre, aucune lune pour gâcher le spectacle, et jusqu'à 100 étoiles filantes par heure : la Nuit des étoiles 2026 s'annonce comme la plus belle depuis dix ans. Vénus, Perséides, Voie Lactée... à l'œil nu, gratuitement.

L'Association Française d'Astronomie (AFA) organise, avec Planète Sciences, la nouvelle édition des Nuits des étoiles les 7, 8 et 9 août 2026. Plus de 500 manifestations, portées par 350 clubs, associations et collectivités territoriales, sont attendues partout en France. L'entrée est gratuite, et l'événement ne demande aucune connaissance préalable en astronomie.

Le rendez-vous, soutenu par le CNES, existe depuis 1991, soit trente-cinq ans de soirées d'observation encadrées par des équipes de bénévoles. Il a permis, selon l'AFA, à des centaines de milliers de personnes de partager un moment sous le ciel nocturne. L'édition 2026 sera consacrée au Soleil et servira aussi à lancer le compte à rebours de la grande éclipse partielle du 12 août, qui aura lieu quelques jours seulement après ce week-end d'observation.

Le cru le plus pur depuis dix ans

Les astronomes qualifient cette édition de « cru légendaire ». Le pic d'activité des étoiles filantes coïncide presque avec la Nouvelle Lune, ce qui rendra notre satellite totalement invisible dans le ciel. Sans cette pollution lumineuse naturelle, la nuit s'annonce d'un noir d'encre absolu, ce qui devrait rendre visibles même les météores les plus petits et discrets.

Résultat attendu : jusqu'à 100 étoiles filantes par heure, soit plus d'une par minute. Ce serait, d'après l'AFA, la nuit la plus pure et la plus spectaculaire depuis plus de dix ans. Le phénomène des Perséides sera au rendez-vous, dans le prolongement des Delta Aquarides déjà observées en juillet.

Carte des événements - Source : AFA

Vénus au crépuscule, Persée après minuit

Le spectacle commencera dès le crépuscule, avec la planète Vénus visible à l'œil nu vers l'horizon ouest, juste après le coucher du soleil. Les meilleures fenêtres pour repérer les étoiles filantes se situent entre minuit et 4 heures du matin, au moment où la constellation de Persée culmine dans le ciel et concentre le plus de météores.

Les télescopes installés sur les sites d'observation permettront aussi d'explorer le ciel profond, de la Voie Lactée aux amas d'étoiles et nébuleuses, en direction du Scorpion et du Sagittaire, vers le centre de notre galaxie. Aucun équipement coûteux n'est nécessaire : contrairement à l'éclipse du 12 août, pas besoin de lunettes spéciales, tout se regarde à l'œil nu.

L'AFA conseille de fuir les lumières de la ville, en privilégiant parcs naturels, plages ou zones de montagne. Autre conseil pratique : ranger son téléphone, l'œil ayant besoin d'environ 15 à 20 minutes pour s'adapter totalement à l'obscurité. Rester allongé sur une chaise longue ou une couverture permet d'embrasser l'ensemble de la voûte céleste.

Une carte interactive, mise à jour en temps réel sur le site de l'AFA, recense les événements près de chez soi. L'été et la douceur des nuits sont présentés comme propices à veiller dehors, seule la curiosité étant nécessaire pour participer.